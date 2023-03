Vidéo: watson

La Russie a un problème avec ses cimetières

Le cimetière de Vladivostok commence à manquer de place pour accueillir les restes des soldats russes morts en Ukraine. Une vidéo circule sur l'application de messagerie Telegram.

La Russie doit agrandir le cimetière à Vladivostok en raison du grand nombre de décès liés à la guerre en Ukraine. C'est du moins ce que semble montrer une vidéo récemment partagée sur Telegram.

Les images ont été prises par un habitant de la ville. La voix, modifiée, montre un cimetière et explique comment les corbillards font la queue devant le centre funéraire. Visiblement, de nouvelles tombes doivent être creusées dans tous les coins.

Sur la vidéo, on constate que les soldats russes tués en Ukraine sont désormais enterrés hors des murs du cimetière, juste à côté de la route. On voit notamment le portrait, entouré de fleurs, d’un homme en uniforme.



D'après la BBC, plus de 17 000 soldats russes seraient morts durant la guerre en Ukraine. 4 000 d'entre eux seraient originaires des régions de Sibérie et d’Extrême-Orient. Le nombre de militaires tués pourrait en réalité être bien plus élevé: le Centre des études stratégiques et internationales (CSIS) américain fait état d'un chiffre de 70 000 victimes.

