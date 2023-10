Vidéo: watson

Gaza après les bombes

Les civils palestiniens de la bande de Gaza assiégée ont subi la terrible contre-offensive israélienne depuis les airs.

Le centre de Gaza, densément peuplé, n'est plus que des monticules de gravats. Il a été pilonné toute la soirée de lundi par l’armée de l’air israélienne, fermement décidé à faire plier les mouvements de résistances palestiniennes dans l’enclave de la bande de Gaza après quatre jours d’une offensive terroriste sanglante du Hamas sur le territoire israélien.

Des quartiers entiers de l’enclave sont pulvérisés par la riposte israélienne, d’une sévérité inédite depuis le blocus de 2007. Des images filmées par drone montrent l'étendue des dégâts. Des immeubles entiers ont été détruits, dont une mosquée. D'autres bâtiments sont partiellement endommagés.

Environ 260 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile dans la bande de Gaza, en état de siège et pilonnée par des raids israéliens, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) qui s'attend à ce que ce nombre «continue d'augmenter.»

Le bilan de l'offensive du Hamas contre Israël est passé à 1200 morts du côté israélien, a déclaré, mercredi matin, le porte-parole de l'armée, contre plus de 1000 annoncés jusque-là. Du côté palestinien, 900 personnes sont mortes et plus de 4500 ont été blessées, selon les autorités locales.

Le Hamas a annoncé que deux de ses hauts responsables avaient été tués par des frappes israéliennes. L'armée de l'Etat hébreux a annoncé, en outre, mardi, avoir récupéré les corps de 1500 combattants du Hamas dans les zones voisines de Gaza. (sbo)

