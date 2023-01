Vidéo: watson

Des Ukrainiens capturent des soldats russes sans tirer un coup de feu

Des images de drones montrent le moment où les soldats russes se sont rendus aux soldats ukrainiens qui les encerclaient.

Le ministère ukrainien de la Défense a publié une vidéo sur Twitter montrant des soldats ukrainiens prenant d'assaut une tranchée de soldats russes. La vidéo a été prise par un drone et montre la 10e brigade d'infanterie de montagne en action.

Ces images rappellent fortement la Première Guerre mondiale, où la guerre se faisait dans les tranchées. On ne sait pas où et quand la vidéo a été enregistrée. On ne sait pas non plus à quelle unité appartiennent les soldats russes.

Selon toute vraisemblance, il se pourrait que ces combats aient eu lieu autour de la ville ukrainienne de Bakhmut, aujourd'hui en grande partie en ruines, dans la province orientale de Donetsk, et au nord, autour des villes de Svatove et Kreminna dans la province de Louhansk, où les forces ukrainiennes tentent de briser la défensive russe.

