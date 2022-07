Vidéo: watson

Il mange 63 hot-dogs en 10 minutes et tabasse un manifestant

Pour la 15ème fois en 16 ans, le champion en série Joey Chestnut a remporté le concours de hot-dogs organisé à New York à l'occasion de la Journée de l'Indépendance des Etats-Unis. Ce lundi 4 juillet, devant des dizaines de milliers de spectateurs, l'Américain a englouti 63 saucisses fourrées dans des petits pains moelleux, laissant ses concurrents derrière lui.

Cette victoire s'est faite malgré l'intervention d'un manifestant durant le concours. En effet, un homme portant un masque de Dark Vador a fait irruption sur la scène pendant la compétition, tenant une pancarte dénonçant les conditions d'elevages des porcs qui servent à la fabrication des saucisses de Vienne. Ce faisant, il a bousculé Joey Chestnut, qui a chancelé en mangeant. Le vainqueur en série ne s'est pas laissé impressionner pour autant : il a brièvement pris le manifestant à la gorge. Ce dernier est alors tombé au sol et a été évacué par la sécurité.

Joey Chestnut, âgé de 38 ans, n'a pas pu battre son propre record du monde de 76 hot-dogs en dix minutes par rapport à l'année précédente. Cependant, ce n'est pas seulement à cause de l'incident qu'il a perdu du temps. L'Américain avait déjà déclaré à l'avance qu'il ne pourrait probablement plus atteindre le record faute d'entraînement. Joey est considérée comme une légende dans les concours gastronomiques qui se déroulent régulièrement aux États- Unis. Il avait remporté le concours de hot-dogs chaque année depuis 2016. Il détient également de nombreux autres records du monde - en 2020, il a mangé 32 Big Mac en un peu plus de 38 minutes, en 2019, il a mangé 13 kilos de poutine en dix minutes et 47 sandwichs au fromage grillé en aussi peu de temps.

Le record de Big Macs, c'est ici: Vidéo: YouTube/Joey Chestnut

Pendant ce temps, le concours féminin de hot-dogs a également eu lieu. La favorite y a également prévalu - Miki Sudo, qui a mangé 40 hot-dogs. Elle a remporté toutes les compétitions depuis 2014 sauf l'année dernière. En tant que femme enceinte, elle n'a pas participé au concours 2021.