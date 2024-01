Le jeu dangereux de Kim Jong-un

L'attitude provocatrice du dictateur nord-coréen fait croître le risque de guerre avec le Corée du Sud. Le gouvernement américain parle d'une «escalade inquiétante».

En Corée du Sud, l'année aurait difficilement pu commencer de plus mauvaise manière. Le lendemain du Nouvel An, Lee Jae-myung, le leader de l'opposition libérale qui avait failli devenir président il y a tout juste deux ans, a été victime d'un attentat. Un homme a poignardé Lee, 60 ans, dans le cou lors d'une visite à Busan. L'auteur a été arrêté et a dénoncé le travail du gouvernement et de l'opposition. Selon lui, les deux sont mauvais pour le pays.