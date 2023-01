Vidéo: watson

Une mamie russe critique la guerre de Poutine et se fait virer de son bus

Une vidéo circule actuellement montrant une femme âgée traînée de force hors d'un bus en Russie par un passager après avoir critiqué le régime de Poutine.

En Russie, on ne plaisante pas avec la guerre de Vladimir Poutine, et on ne la critique encore moins. Dans cette séquence surréaliste, on voit une femme assise dans un bus en circulation. Celle-ci discute avec un autre passager et se permet d'avoir un avis tranché sur la situation qui ne va pas dans le sens de la doxa.

Le ton monte durant l'échange, la femme se fait traiter par plusieurs autres passagers de Hohol et de Banderiste. C'est un terme péjoratif pour les Ukrainiens. Hohol vient de Khokhol et signifie littéralement une gerbe ou un bouquet de tiges de céréales. Il s'agit d'un terme péjoratif pour parler des Ukrainiens et fait référence aux chapeaux touffus portés par les Cosaques, le peuple slave originaire des steppes situées sur les actuels territoires de l'Ukraine.

Les banderistes étaient les partisans de l'ancien national-socialiste ukrainien Stepan Bandera. C'était un fasciste convaincu et un antisémite qui a collaboré avec l'Allemagne nazie dans sa lutte pour l'indépendance de l'Ukraine contre l'Union soviétique.

Pour de nombreux utilisateurs de Twitter, la vidéo est un signe qu'une grande partie du peuple russe soutient toujours le régime et la guerre d'agression en Ukraine. Bien que ce soit un homme seul qui traîne de force la vieille femme hors du bus, elle ne reçoit aucune aide des passants.



