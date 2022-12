Les Ukrainiens abattent un hélico très important pour la Russie

Plus de vidéos:

Selon le gouvernement ukrainien, au moins 263 hélicoptères de différents types ont été éliminés depuis le début de la guerre d'agression russe. Il n'a pas été possible de vérifier cette information de manière indépendante.

L'hélicoptère Kamov Ka-52 Alligator est en service dans l'armée russe depuis 1997 et vaudrait environ 16 millions de dollars (14,96 millions de francs). Il est principalement utilisé pour des missions de combat, par exemple contre des hélicoptères ennemis.

Sur le canal Telegram russe Fighterbomber , on peut lire que les pilotes ont été tués lors de l'attaque. Il s'agissait de «l'équipage le plus productif du groupe», «ils étaient les meilleurs des meilleurs», écrivent les blogueurs à propos de la mort des deux combattants. Ils avaient déjà reçu trois médailles pour leur courage. Ils devraient être honorés du titre de «grands héros de Russie». Cela devrait désormais se faire à titre posthume.

