Vidéo: watson

Ces images satellites révèlent ce que les Russes font à Marioupol

En une année, Marioupol a beaucoup changé, tout comme le reste de l’Ukraine. Des photos satellites montrent comment la ville a été impactée par des mois de guerre.

Les troupes russes ont bombardé Marioupol pendant plus de deux mois d'affilée et l'ont entièrement occupée en mai. Le Kremlin avait besoin de la ville pour assurer une liaison terrestre avec la Crimée annexée. On ne sait toujours pas combien de personnes sont mortes dans la ville d'environ un demi-million d'habitants en temps de paix.

En mai, l'Ukraine faisait état d'au moins 25 000 morts, mais le nombre pourrait être bien plus élevé. Beaucoup sont enterrés sous les décombres ou dans des fosses communes et d'innombrables autres sont portés disparus. Jusqu'à 90% des immeubles de grande hauteur et 60% des habitations privées ont été endommagés ou détruits.

Néanmoins, il y a encore environ 100 000 personnes dans la ville occupée. Beaucoup d'entre eux n'ont ni électricité, ni chauffage, ni eau, ni égouts. Les gens vivent sans services publics, avec du ruban adhésif servant à couvrir les fenêtres brisées, et gèlent chez eux en l'absence de l'aide promise que la Russie n'a pas fournie. La ville tente tout de même de se remettre sur pied en rénovant comme elle peut ce qui a été détruit, rapporte le média indépendant russe Vazhnyye Istorii.

De nouvelles images satellites montrent des changements majeurs dans la ville portuaire ukrainienne de Marioupol entre mars et fin novembre. La société de technologie satellitaire Maxar, qui a recueilli ces images, a déclaré:

«Dans toute la ville, des dizaines d'immeubles résidentiels qui avaient été détruits ou fortement endommagés en mars sont en cours de démolition»

Parmi les activités les plus notables, de grands panneaux de protection ont été placés autour du théâtre de la ville, après le bombardement russe qui a tué de nombreux civils qui s'y abritaient le 16 mars dernier. Quant au principal cimetière de Marioupol, situé à l'ouest de la ville, il a vu le nombre de ses tombes augmenter considérablement.

Vidéo: watson

Plus de vidéos sur l'Ukraine:

Les Ukrainiens abattent un hélico très important pour la Russie

Vidéo: watson

A Kiev, ils opèrent un enfant dans le noir

Vidéo: watson

D'autres images glaçantes de Marioupol vue du ciel

Vidéo: watson

Marioupol, assiégée par les Russes