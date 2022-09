Vidéo: watson

Ces trois dauphins retrouvent la liberté

En Indonésie, trois dauphins nagent enfin librement après voir passé des années confinés dans une petite piscine d'hôtel.

Trois grands dauphins ont été relâchés en pleine mer en Indonésie samedi après des années de confinement dans un bassin destiné aux touristes qui les touchaient et nageaient avec eux. Une liberté gagnée au large de l'île de Bali pour permettre à Johnny, Rocky et Rambo de nager librement. Le trio a été sauvé il y a trois ans de leur petite piscine dans un hôtel de villégiature auquel ils avaient été vendus après avoir passé des années à se produire dans un cirque ambulant.

Avant leur libération, ils résidaient au sanctuaire Umah Lumba à Bali, un enclos flottant dans une baie qui offre un environnement plus doux et plus naturel afin qu'ils puissent retrouver des forces et s'adapter.



Lincoln O'Barry, qui a travaillé avec le gouvernement indonésien pour créer le centre de réhabilitation d'Umah Lumba, a déclaré que les dauphins sont des animaux sauvages qui devraient vivre en liberté.



«Ce fut une expérience incroyablement émouvante de les voir partir»

Lincoln O'Barry the Dolphin Project

La fondation Dolphin Project, soutenue par le gouvernement indonésien, a été fondée par le père de Lincoln: Ric O'Barry. Cet ancien dresseur de dauphins qui travaillait sur la série télévisée Flipper dans les années soixante a depuis consacré sa vie à ramener les dauphins dans la nature.



Il a fallu un temps d'adaptation après l'ouverture des portes pour que les dauphins puissent être totalement à l'aise, mais après environ une heure, ils étaient en route, sautant parfois par-dessus des vagues agitées.



Les dauphins libérés seront suivis en mer avec un GPS pendant un an. S'il est possible qu'ils restent ensemble, ils peuvent tout aussi bien rejoindre un autre groupe ou se séparer.



(sbo)

