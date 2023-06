Nanterre, 29 juin 2023. Départ de feu en marge de la marche blanche organisée en hommage à Nahel. image: Clément Lanot - CL Press

Mort de Nahel: «On a vu des guerres civiles commencer comme ça»

Après deux nuits d'émeutes, le journaliste et écrivain français Abdelkrim Branine, parfait connaisseur de la banlieue, redoute les heures qui viennent suite à la mort de Nahel, tué par un policier mardi à Nanterre.

En 2005, l’état d’urgence avait été décrété douze jours après le début des émeutes dans les banlieues. Le délai pourrait être cette fois-ci beaucoup plus court. «Encore une nuit comme la nuit dernière, et le gouvernement pourrait prendre cette mesure d’exception», imagine Abdelkrim Branine. Des commissariats, des mairies, des écoles, un tramway, des véhicules incendiés. Une prison attaquée. Des policiers pris pour cible.

Dix des douze régions métropolitaines ont été en proie à des violences urbaines dans la nuit de mercredi à jeudi. En 2005, le «feu», qui avait pris d'abord à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, ne s’était pas étendu si vite, ni avec autant d’intensité au reste du territoire. L’état d’urgence permet de prendre des mesures limitant les libertés publiques, comme l’instauration d’un couvre-feu, à quoi s’était résolu le premier ministre Dominique de Villepin en 2005. Du jamais vu en France depuis la fin de la guerre d’Algérie en 1962.

Ce roman qui avait anticipé le drame

«Je ne pense pas que le gouvernement puisse laisser se répandre ainsi la colère et les dégradations, alors qu’on va rentrer dans le week-end, au cours duquel la situation pourrait empirer», reprend Abdelkrim Branine, journaliste et écrivain. Paru en 2022, son roman Le Petit Sultan (éditions Zellige) tient de l’anticipation: l’action se passe à Nanterre et met notamment en scène une bavure policière, avec une voiture criblée de balles, qui termine sa course contre un mur et dont on ressort un mort. Un «petit», comme on dit souvent d’un mineur en banlieue. C’est à Nanterre qu’a été tué Nahel, 17 ans, mardi, dans des circonstances approchantes.

Des mariages prévus samedi pourraient bien être reportés et pas qu'en banlieue parisienne. Pourquoi cette si soudaine flambée de violence, presque partout en France?

«Les réseaux sociaux jouent un rôle central, ce qui n’était pas le cas en 2005. Aujourd’hui, les jeunes filment leurs actes et les mettent aussitôt en ligne, alimentant la concurrence» Abdelkrim Branine

Surtout, le déchainement de violence des deux dernières nuits est comme en proportion de la sidération provoquée par les images hallucinantes de la mort du jeune homme.

«On a l’impression d’une exécution» Abdelkrim Branine

Le «témoignage du 3e passager»

Relayé par le rappeur Rohff, un témoignage présenté comme celui du «troisième passager» de la voiture dans laquelle Nahel a trouvé la mort, circule sur les réseaux sociaux. On y lit qu’il y a bien eu refus d’obtempérer, mais que Nahel aurait reçu des coups de crosse assénés par l’un des policiers et, de ce fait, levé par mégarde son pied de la pédale de frein, alors qu’une vitesse était engagée, la voiture à boîtier automatique se remettant à rouler d’elle-même. Véridique ou fake, ce «témoignage» ajoute à la colère.

On a franchi un cap. La «mort en direct» d’un adolescent, dans ces conditions, c’est, si l’on peut dire, une première. Abdelkrim le redoute:

«On peut craindre que tout dégénère, on a vu des guerres civiles commencer comme ça»

Le journaliste et écrivain en veut à ceux qui «jettent de l’huile sur le feu, à cette gauche qui tente honteusement de récupérer le drame, à cette droite qui se félicite de la mort de Nahel, à ces bobos qui n’habitent pas en banlieue et qui appellent à l’insurrection ou refusent d’appeler au calme, c’est irresponsable de leur part».

Un couvre-feu qui ne dit pas son nom

Un couvre-feu qui ne dit pas son nom se met progressivement en place: la ville de Clamart, dans les Hauts-de-Seine, ferme les équipements publics et annule toutes les manifestations prévues, jusqu’à dimanche; des lignes de bus et de tram seront fermées à partir de 21 heures en Ile-de-France. D’autres collectivités publiques prendront sûrement des mesures semblables. Organisée ce jeudi après-midi, la marche blanche en hommage à Nahel, était émaillée d’affrontements entre jeunes et police. Annoncé jeudi en fin d'après-midi, le placement en détention provisoire du policier auteur du coup de feu mortel, chargé du chef d'homicide volontaire, suffira-t-il à ramener le calme, la priorité absolue du gouvernement? Quarante mille policiers sont mobilisés en France.