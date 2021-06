International

VIP

Avril Lavigne renaît de ses cendres sur TikTok et ne veut pas vieillir



Image: tiktok/shutterstock

Avril Lavigne vient de se lancer sur TikTok. Son playback sur son tube «Sk8er Boi» (2002) a rappelé à quel point le temps passe vite et ne semble absolument pas influer sur l'apparence de l'icône de 36 ans. Les internautes ont halluciné.

C'est la vidéo qui fait le buzz en ce moment sur TikTok. Ce lundi 21 juin, Avril Lavigne est apparue sur la plateforme préférée des adolescents en réinterprétant son morceau devenu un classique de la pop rock des années 2000 «Sk8er Boi» (2002). Pour célébrer son arrivée, la Franco-canadienne a invité l'un des skateurs les plus connues au monde, Tony Hawk. Après seulement 14 heures de publication, la vidéo a déjà cumulé plus de 2,6 millions de vues. Mais pourquoi un tel déchaînement?

Pleine de nostalgie, la star américaine a enfilé l'attirail qui a fait son succès auprès de la jeunesse d'il y a 20 ans: cheveux lâchés, cravate, bermuda et vernis noir. Un look signature qui rappelle le temps qui passe, mais plus particulièrement à quel point celui-ci n'a manifestement aucun impact sur la jeune femme de 36 ans.

En presque deux décennies, Avril Lavigne n'a pas pris une ride. Et cela n'a pas échappé aux utilisateurs de la plateforme qui n'ont pas hésité à commenter en masse leur émoi: «Mais, elle vieillit jamais?», «Elle est immortelle», «Ils l'ont gelé à ses 16 ans?!» a-t-on pu lire parmi d'autres messages d'internautes qui sont même venus à se demander si la chanteuse ne serait pas tout simplement un vampire.

(mndl)

