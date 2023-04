Cette nouvelle marque de voiture va débarquer en Suisse en 2024

La marque chinoise de voitures électriques Zeekr débarque en Europe à la fin 2023 et elle va mettre le paquet.

Le nom ne vous dit peut-être rien pour l'instant, mais Zeekr débarque en Europe et veut s'inscrire durablement dans le paysage automobile. La jeune marque de voiture électrique arrivera d'abord fin 2023 en Suède et aux Pays-Bas où elle établira son siège européen à Amsterdam. L'expansion dans d'autres pays européens dont la Suisse est prévue à partir de début 2024.

Pour le marché européen, la filiale de Geely a d'abord prévu de lancer les deux modèles 001 (un break au style plutôt sportif) et X (un SUV compact). Le 001, qui mesure près de cinq mètres de long, sera disponible avec une traction arrière ou une transmission intégrale à deux moteurs et aura une autonomie de 600 ou 560 kilomètres grâce à une batterie de 102 kWh. La X de 4,45 mètres de long sera également proposée avec une traction arrière ou une transmission intégrale et offrira, dans sa version haut de gamme à deux moteurs, 350 kW/476 ch et une autonomie de 440 kilomètres.

Leader automobile chinois

La particularité de Zeekr à part sa jeunesse (la marque a été créée en 2020) c'est d'avoir comme maison mère le géant de l'automobile chinois Geely.

Depuis sa création en 1986, la société mère Geely (siège social à Hangzhou, Chine) est devenue l'un des plus grands constructeurs automobiles privés de Chine. L'entreprise poursuit une stratégie d'expansion agressive et possède déjà dans son portefeuille un certain nombre de marques automobiles connues, dont Volvo, Lynk & Co, Polestar et Smart. En outre, Geely a créé des coentreprises avec d'autres constructeurs tels que Daimler et Proton (Malaisie). Le premier modèle Zeekr est sobrement baptisé 001 et a été officiellement présenté en mars 2021. Les prix officiels n'ont pas encore été dévoilés, mais en convertissant les prix chinois, la ZEEKR 001 démarrera à environ 50'000 et la ZEEKR X à 30 000 francs suisses.

Le groupe mise notamment sur les voitures électriques et les technologies telles que la conduite autonome et l'intelligence artificielle. Le marché chinois de l'électrique a vu naître ces dernières années des dizaines de marques locales qui rivalisent avec l'américain Tesla et d'autres constructeurs étrangers.