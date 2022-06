Macron, Scholz et Draghi en visite chez Zelensky: qui va demander quoi?

Trois puissants représentants de l'Union européenne, Olaf Scholz, Emmanuel Macron et Mario Draghi, doivent rendre visite à Volodymyr Zelensky ce jeudi. On vous décortique cette réunion au sommet.

Daniel Fuchs / ch media

Volodymyr Zelensky demande deux choses à la coalition anti-Poutine: qu'elle fournisse des armes lourdes et que l'Ukraine devienne officiellement candidate à l'adhésion à l'UE. Le président ukrainien l'a encore répété en début de semaine.

Volodymyr Zelenksy, le 29 mai à Kharkiv. image: keystone

Jeudi, trois dirigeants européens devraient se rendre ensemble à Kiev pour rencontrer Zelensky. Le journal italien La Stampa a détaillé le projet du chancelier allemand Olaf Scholz, du président français Emmanuel Macron et du premier ministre italien Mario Draghi. Le voyage n'a été, pour l'heure, ni confirmé ni démenti.

Des dirigeants qui donnent le ton au sein de l'UE. Du point de vue de l'Ukraine, de l'Europe de l'Est et des Etats-Unis, ces pays sont encore trop indécis face à la Russie et à son président Vladimir Poutine. Ce trio de luxe est uni par l'idée que la guerre se terminera à la table des négociations. Pour cela, ils sont prêts à faire des concessions à Poutine.

Que viennent donc faire les trois présidents à Kiev? Et quels sont les points cruciaux? On fait le point.

Olaf Scholz

Le chancelier allemand Olaf Scholz. image: keystone

Peu de dirigeants politiques occidentaux ont été autant attaqués qu'Olaf Scholz. Il tente depuis le début un grand écart impossible: soutenir l'Ukraine sans trop marcher sur les pieds de la Russie. Certes, Scholz promet des armes à l'Ukraine, y compris de l'artillerie lourde, mais les livraisons de chars allemands ont pris du retard.

En Allemagne, l'opinion publique est très critique à l'égard de Scholz. Certains voient même en lui le coupable si l'Ukraine devait perdre la guerre contre la Russie. Scholz insiste sur le fait que cela ne doit pas arriver.

Parallèlement, Scholz se méfie de l'objectif de la guerre défini par le président ukrainien. Il ne s'agit pas seulement pour Zelensky de défendre les territoires contrôlés par l'Ukraine avant l'invasion, mais aussi de reconquérir la péninsule de Crimée. Cela reviendrait à humilier Poutine.

Scholz fait partie de ces forces qui ne veulent pas trop provoquer Poutine. Il met en garde contre une éventuelle frappe de libération de la Russie avec des armes nucléaires: Un scénario qu'il veut éviter par tous les moyens.

Sur la question de l'UE, Scholz s'est montré récemment ouvert, mais il a également souligné, en pensant aux candidats des Balkans occidentaux qui attendent depuis longtemps, qu'il ne pouvait pas y avoir de procédure d'urgence pour l'Ukraine.

Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron. image: keystone

Pour les médias français, la guerre n'a pas lieu en Europe, mais aux «portes de l'Europe». Les élections françaises ont de toute façon relégué la guerre en Ukraine au second plan. Pour le président Emmanuel Macron, cela présente l'avantage de ne pas devoir défendre sa politique ukrainienne contre vents et marées. «L'Occident ne doit pas humilier Poutine», a averti le président français, provoquant ainsi une vague d'indignation en Ukraine même et dans les rangs de ses plus proches alliés.

Macron était, surtout au début de la guerre, l'homme en Europe qui avait tout de même encore un lien avec le président russe. Pour le président français, une architecture de sécurité européenne sans l'implication de la Russie est inimaginable. Et à l'adresse de l'Ukraine, il a proposé la création d'une «communauté politique européenne» qui pourrait accueillir, outre l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie.

Ce serait une sorte de salle d'attente de seconde classe avant l'adhésion au club plus fermé de l'Union européenne. Les Ukrainiens ne sont pas les seuls à ne pas comprendre ce qu'est exactement cette communauté. Avec le statut de «candidat à l'adhésion à l'UE», il existe déjà une sorte de salle d'attente.

En tant que président français, Macron doit composer en interne avec plusieurs amis de Poutine. La tolérance de la population française à l'égard de sa politique vis-à-vis de l'Ukraine, critiquée à l'étranger, est d'autant plus grande.

Mario Draghi

Le Premier ministre italien Mario Draghi. image: keystone

Le premier ministre italien est-il le personnage clé de cet équipage censé se rendre en Ukraine? Mario Draghi a un rôle extraordinairement fort en Italie par rapport aux premiers ministres précédents. Et ce, bien que sa politique ukrainienne lui a valu une position difficile dans son pays. Il s'est systématiquement opposé à Poutine depuis le début de l'invasion russe.

Les puissants communistes historiques ainsi qu'un anti-américanisme profondément ancré dans la population italienne font que les livraisons d'armes et le soutien inconditionnel à l'Ukraine sont considérés comme suspects.

Le gouvernement Draghi s'est fait remarquer il y a quelques semaines lorsqu'il a présenté un plan en quatre étapes pour la paix en Ukraine. Il comprenait notamment des négociations entre l'Ukraine et la Russie sur les zones disputées du Donbass. Bien qu'il aille ainsi en premier lieu dans le sens de Poutine, le plan a été rejeté avec force par la Russie.

En ce qui concerne le rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne, Draghi se range entièrement derrière la proposition de Macron d'une Europe à deux niveaux.

Conclusion

Il est bien possible que l'offre du trio à Zelensky réside effectivement dans une sorte de rapprochement de l'Ukraine avec l'UE. Mais cela n'est guère imaginable sans que des exigences soient parallèlement posées à Zelensky. Par exemple: des concessions à la Russie. Cela signifierait à son tour que l'Ukraine perdrait définitivement des régions comme le Donbass et la Crimée. En d'autres termes, ce serait une victoire partielle pour Poutine.