Volodymyr Zelensky appelle le monde entier à défiler contre la guerre

Des centaines de civils ont été tués, des centaines d'autres blessés et plus de trois millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis que la Russie a commencé à l'envahir le 24 février pour mettre un terme à ses velléités pro-occidentales. (ats/jch)

«Exprimez-vous, manifestez depuis vos bureaux, vos maisons, vos écoles et vos universités, manifestez au nom de la paix !», a martelé le président Zelensky.

«Allez-y avec des symboles ukrainiens pour défendre l'Ukraine, pour défendre la liberté, pour défendre la vie! «Retrouvez-vous sur les places, dans la rue! Montrez-vous et faites-vous entendre!»

La Corée du Nord récidive en tirant un nouveau «projectile non identifié»

