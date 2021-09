International

Disparition de l'américaine Gabrielle Petito: un corps a été découvert



Un corps a été découvert dans l'affaire Gabby Petito

La disparition de Gabrielle «Gabby» Petito, une jeune voyageuse âgée de 22 ans, tient toute l'Amérique en haleine depuis plusieurs jours.

Un corps a été découvert dans une zone d'un parc national du Wyoming où des recherches étaient en cours pour retrouver la jeune voyageuse américaine Gabrielle Petito, a annoncé dimanche le médecin légiste du comté. L'identité du corps n'a pas été confirmée.

«Le bureau de médecine légale du comté de Teton a été dépêché pour récupérer un corps dans le parc national du comté»

La jeune femme avait quitté New York en juillet avec son compagnon Brian Laundrie, 23 ans, le début d'un voyage en van censé durer quatre mois et dont les étapes étaient régulièrement partagées par le couple sur Instagram et YouTube, à travers des photos et vidéos.

Mais le 1er septembre, Brian Laundrie est rentré seul avec le van à leur domicile de Floride. Le 11 septembre, la famille de Gabby Petito a signalé sa disparition, disant n'avoir pas eu de nouvelles d'elle depuis la fin août. (ats/jch)

Développement suit.

