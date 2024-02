Un groupe de Houthis pose en armes et en uniforme, le 15 février dernier à Sana'a, la capitale yéménite. Keystone

Au Yémen, les Américains frappent un sous-marin houthi

L'armée américaine a annoncé avoir réalisé de nouvelles frappes samedi contre des missiles, un drone et un sous-marin des rebelles Houthis du Yémen.

Plus de «International»

L'armée américaine a «mené avec succès cinq frappes d'auto-défense contre trois systèmes mobiles de missiles antinavires, un sous-marin autonome et un drone de surface naval», samedi entre 15h et 20h locales (13h et 18h Heure suisse), a déclaré dimanche avoir dans un communiqué le commandement militaire des Etats-Unis pour le Moyen-Orient, le Centcom.

«C'est la première fois que l'armée a détecté l'utilisation par les Houthis d'un sous-marin autonome depuis le début des attaques le 23 octobre» Centcom

Par ailleurs, la société de sécurité spécialisée dans le transport maritime Ambrey a rapporté une nouvelle attaque dans le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, qui a pris pour cible dimanche un navire-cargo.

Les Houthis disent s'en prendre à des navires liés selon eux à Israël, dont les Etats-Unis sont le principal allié militaire, affirmant soutenir les Palestiniens à Gaza.

En représailles, les forces américaines frappent des cibles dans «les zones du Yémen contrôlées par les Houthis» qui représentent «une menace imminente pour les navires de la marine américaine et les navires marchands», selon les mots du Centcom généralement utilisés après chaque frappe.

Soutenus par l'Iran, bête noire des Etats-Unis, les rebelles Houthis contrôlent une bonne partie du Yémen après près d'une décennie de guerre contre le gouvernement yéménite.

(sda/ats/afp)