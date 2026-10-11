Une embarcation utilisée par des migrants pour traverser le détroit de Bab el-Mandeb, échouée sur une plage de Djibouti. Keystone

Un naufrage au large de Djibouti fait au moins 109 morts

Plus de 116 personnes sont toujours portées disparues après le chavirement d’une embarcation qui transportait environ 350 migrants vers le Yémen. Plus de 80 personnes ont survécu.

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Au moins 109 migrants sont morts dans le naufrage d'une embarcation au large de Djibouti, a annoncé dimanche l'ONU. Plus de 116 personnes sont toujours portées disparues et plus de 80 ont survécu.

L'embarcation transportait environ 350 personnes de Djibouti vers le Yémen lorsqu'elle a chaviré dans la nuit du 8 au 9 octobre près de Guhere, au nord d'Obock, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Les autorités djiboutiennes poursuivent les recherches.

Parmi les 109 corps retrouvés figurent 52 hommes, 42 femmes et 15 enfants, dont neuf filles et six garçons. Plus de 80 personnes ont survécu au naufrage, toutes de nationalité éthiopienne, selon l'OIM.

L'organisation prend en charge 64 rescapés dans son Centre d'aide aux migrants d'Obock. Elle leur fournit notamment des soins, un hébergement temporaire et une aide alimentaire. (tib/ats)