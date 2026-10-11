en partie ensoleillé13°
DE | FR
burger
International
Yémen

Un naufrage au large de Djibouti fait au moins 109 morts

This photo released by the International Organization for Migration (IOM) shows a shipwrecked boat on the shore of Djibouti, Republic of Djibouti, after it was used by migrants trying to cross the Bab ...
Une embarcation utilisée par des migrants pour traverser le détroit de Bab el-Mandeb, échouée sur une plage de Djibouti.Keystone

Un naufrage au large de Djibouti fait au moins 109 morts

Plus de 116 personnes sont toujours portées disparues après le chavirement d’une embarcation qui transportait environ 350 migrants vers le Yémen. Plus de 80 personnes ont survécu.
11.10.2026, 13:4411.10.2026, 13:44

Au moins 109 migrants sont morts dans le naufrage d'une embarcation au large de Djibouti, a annoncé dimanche l'ONU. Plus de 116 personnes sont toujours portées disparues et plus de 80 ont survécu.

Au moins 100 000 déplacés par les combats au Yémen
Au moins 100 000 déplacés par les combats au Yémen

L'embarcation transportait environ 350 personnes de Djibouti vers le Yémen lorsqu'elle a chaviré dans la nuit du 8 au 9 octobre près de Guhere, au nord d'Obock, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Les autorités djiboutiennes poursuivent les recherches.

Parmi les 109 corps retrouvés figurent 52 hommes, 42 femmes et 15 enfants, dont neuf filles et six garçons. Plus de 80 personnes ont survécu au naufrage, toutes de nationalité éthiopienne, selon l'OIM.

L'organisation prend en charge 64 rescapés dans son Centre d'aide aux migrants d'Obock. Elle leur fournit notamment des soins, un hébergement temporaire et une aide alimentaire. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump et Elon Musk sont à nouveau potes
1
Donald Trump et Elon Musk sont à nouveau potes
Voici le plan de l&#039;Otan en cas d&#039;attaque de Poutine sur les pays baltes
2
Voici le plan de l'Otan en cas d'attaque de Poutine sur les pays baltes
de Anna von Stefenelli
Cette célèbre basilique cachait un secret de 9 kilomètres de long
Cette célèbre basilique cachait un secret de 9 kilomètres de long
Voici la lauréate du Nobel de la Paix
Voici la lauréate du Nobel de la Paix
Thèmes
Explosion à Neuchâtel le 29 septembre
1 / 11
Explosion à Neuchâtel le 29 septembre
source: watson / antoine menusier
partager sur Facebookpartager sur X
Des migrants débarquent sur une plage en plein jour
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Lula accuse Meta de favoriser son rival au Brésil
Le président brésilien dénonce des restrictions sur ses publications à l’approche du second tour. Le tribunal électoral a donné 48 heures au groupe pour s’expliquer.
L'équipe de campagne de Lula a accusé samedi Meta d'«interférences» dans l'élection présidentielle au Brésil. Elle reproche au groupe d'avoir limité la diffusion de certains contenus du président, candidat à sa réélection.
L’article