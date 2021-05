International

Youtube

Macron et McFly & Carlito, la collab' Youtube qui fait un carton



Image: youtube

Macron et McFly & Carlito: le show invraisemblable qui cartonne sur Youtube

Ils se sont affrontés à coup de blagues et ont écouté un remix metalleux de l'hymne français. Le concours d'anecdotes tant attendu entre le président et les Youtubeurs a, dimanche, fait péter les scores d'audience et divisé les réactions entre fans et sceptiques.

L'époque où l'on voyait des gens comme vous et moi se filmer dans leur chambre est révolu. En 2021, sur Youtube, les réalisations sont plus folles que jamais et mettent en scène des collab' invraisemblables. Comme celle affichant l'un des duos de youtubeurs le plus suivi de la plateforme avec... le président de la République française.

Ce dimanche 23 mai, à 11 heures, McFly et Carlito ont publié une vidéo dans laquelle ils s'opposent à Emmanuel Macron au cours de leur illustre «concours d'anecdote». En 24 heures, la vidéo comptabilise déjà plus de 7,9 millions de vues, la plaçant dans le top 3 des tendances Youtube.

L'anecdote, vraie ou pas?

Le concours d'anecdote consiste pour chaque rival de raconter une histoire qui lui serait arrivé. L'adversaire doit alors décider si celle-ci est vraie ou fausse. Parmi les six sujets abordés, ceux les plus commentés ont concerné:

Kilian Mbappé qui quitte le PSG pour l'OM

qui quitte le PSG pour l'OM McFly et Carlito qui participent à Fort Boyard

Emmanuel Macron qui tourne dans une série nigérienne

Le président de la République a d'abord été mené 3-0, avant de finalement réaliser une remontada égalisant les deux camps à 4-4. L'événement a été chapeauté par un concert privé d'Ultravomit au jardin de l'Elysée. Entre growlings et guitares électriques, le groupe de metal a scandé, pour l'occasion, une interprétation de l'hymne français comme rarement entendu auparavant. La vidéo est dispo, juste plus bas.👇

Les mots c'est bien, la vidéo c'est mieux. Bon visionnage! Vidéo: YouTube/Mcfly et Carlito

Deux publics opposés

Cette nouvelle vidéo apparaît à la suite d'un challenge lancé par le chef de l'Etat en février dernier. Emmanuel Macron avait promis d'inviter le duo formé par Raphaël Carlier et David Coscas de leur vrai nom, à tourner au Palais de l'Elysée pour un «concours d'anecdotes» avec eux s'ils atteignaient les 10 millions de vues dans une vidéo défendant les gestes barrières.

Bon bah on va faire un feat avec le président.



Incroyable communauté que vous êtes, c’est monstrueux l’engouement là, on réagit à chaud là c’est insane on vous aime on va faire les choses bien MERCI MERCI MERCI



Bigup à ceux qui sont là depuis le fatshow. — Carkito (@Raphael_Carlier) February 23, 2021

Une annonce qui avait fait grand bruit opposant les fans ébahis face à ces stars d'internet qui avaient selon eux tué le YouTube Game, et les sceptiques agacés de voir des influenceurs d'après eux instrumentalisés par la communication du chef de l'Etat. Le défi ayant été relevé par les deux influenceurs, le second tournage a alors débuté quelques semaines plus tard. Et avec cette nouvelle vidéo, les commentaires sont repartis de plus belle. Sélection👇

Que pensez-vous de la collaboration entre le Président Emmanuel Macron et les Youtubeurs McFly & Carlito? C'est juste génial! Enfin des politiciens qui se décoincent et parlent aux jeunes! C'est n'importe quoi! Un président à d'autres choses à régler que de participer à ce genre de vidéo. Je ne sais pas. A vrai dire, j'essaie encore de me remettre de l'hymne national en version métal.

Les fans qui ont adoré:

L’exercice #mcflyetcarlito tenté par @EmmanuelMacron est drôle, léger et réussi.

Ses adversaires ont des réactions totalement prévisibles : ils se drapent avec indignation dans le linceul du général de Gaulle ou crient au dévergondage de la fonction.

C’est encore plus rigolo. pic.twitter.com/IiJrEtooZr — Jérôme Godefroy (@jeromegodefroy) May 24, 2021

Je viens de regarder #McFlyetCarlito. Franchement ? J’ai beaucoup ri. Le ton est léger mais respectueux. Le Président ne dit rien qui entache la fonction. Je serais gênée s’il s’amusait à répéter l’exercice tous les quatre matins mais, de façon exceptionnelle, c’est plutôt malin. — Philippine Laniesse (@PhilippineLan) May 24, 2021

Mon fils de 15 ans m’a proposé de regarder @EmmanuelMacron vs #mcflyetcarlito et nous avons beaucoup ri.



Notre Président, sans porter atteinte à sa fonction, témoigne

d’une forme de simplicité qu’il

avait abandonnée depuis trop longtemps.



N’en déplaise aux pisse-vinaigre ! pic.twitter.com/Y3UcDdcZK1 — Hervé Grélard (@HGNantes) May 24, 2021

Les détracteurs qui ont détesté:

#Macron VS #mcflyetcarlito

Ce qui fait le plus peur ce n'est pas tant #Macron, mais le niveau de niaiserie des 2 principaux youtubeurs🇫🇷.. Quand tu penses que les "idoles" des jeunes d'aujourd'hui sont 2 bisounours analphabètes et sans talent.. — Patrick Edery (@patrick_edery) May 24, 2021

Macron quand il voit le nombre de vues en une heure #mcflyetcarlito pic.twitter.com/xr7uDZijSt — 𝑨𝒏𝒂𝒊𝒊𝒔 (@anaiis_adm) May 23, 2021

macron qui fait une vidéo avec #mcflyetcarlito pour devenir populaire au près des jeunes : pic.twitter.com/hYsDEjfH9T — K👁 (@kxnza_s) May 23, 2021

(mndl)

Notre nouveau rendez-vous «What’s in/what’s out», les news Pop de ta semaine en vidéo! Vidéo: watson

Minneapolis commémore George Floyd 1 / 6 Minneapolis commémore George Floyd source: sda / craig lassig

Plus d'articles «Actu» Ceuta, point névralgique de l'immigration entre le Maroc et l'Europe Link zum Artikel Guy Parmelin: «Je condamne les menaces de mort avec fermeté» Link zum Artikel Voici la bande annonce du nouvel épisode de «Friends» Link zum Artikel Des pro-palestiniens attaquent des juifs à Los Angeles Link zum Artikel