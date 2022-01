«Laissez-vous faire, c'est juste un test PCR.»

Voici les jeux vidéo qui vont occuper vos nuits d'insomnie en 2022

Si 2021 a été l'année de la pénurie pour les consoles de nouvelle génération et des reports de sortie en raison du Covid, 2022 sera une année (un peu trop) riche en gaming. Petit tour d'horizon des pépites qui marqueront 2022.

Dans l’industrie du jeu vidéo, 2020 et 2021 furent des années funestes, tant les reports et les pénuries étaient nombreuses en raison de la pandémie. L'année que nous entamons se montrera bien plus généreuse, que ce soit avec de grosses productions qui nous en mettront plein la vue ou des jeux prometteurs issus de studios indépendants qui se voudront surprenant par leur gameplay ou leur direction artistique.

A vos manettes, voici un petit florilège.

Elden Ring

Sortie: 25 février 2022

Plate-formes: PC - PS5 - PS4 - Xbox X/S - Xbox One

From Software, c'est un développeur de niche qui doit son succès à la série Dark Souls. Des jeux extrêmement exigeants sur la difficulté, offrant au joueur l'obligation de se dépasser pour progresser.

Oui, cette bande-annonce est belle et bien zinzin. Vidéo: YouTube/BANDAI NAMCO Europe

Le studio japonais frappe un grand coup en s'associant avec George R. R. Martin, l’auteur de Game of Thrones, pour le scénario. Il propose un monde ouvert dans un univers dark fantasy dans lequel les joueurs vont pouvoir pleurer de douleur tant les combats s'annoncent difficiles pour le commun des mortels.

Zelda: Breath of the Wild 2

Sortie: 🤷‍♂️

Plate-formes: Switch

L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Image: Nintendo

La suite de l'un des meilleurs jeux de tous les temps (qui ose s'assoir à ma table et me contredire?) dont on n'a toujours pas la date de sortie, ni le titre. En fait, on ne sait pas grand-chose du prochain épisode de The Legend of Zelda hormis la courte bande-annonce présentée durant l’E3 2021. Ce que l'on sait, cependant, c'est que ça va être formidable et je me base sur absolument rien de rationnel pour l'affirmer.

God of War: Ragnarök

Sortie: 30 septembre 2022

Plate-formes: PS4 - PS5

L'histoire avec une grande hache. Vidéo: YouTube/PlayStation

L'une des exclusivités PlayStation qui fait vendre des consoles par palettes est de retour et celle-ci devrait être à la hauteur du premier volet qui, il est bon de le rappeler, avait raflé tous les prix tant il était innovant et ambitieux sur tous les points. L'occasion pour nous d'explorer à nouveau un peu plus la mythologie scandinave et ses neuf royaumes tout en découpant des monstres à coups de hache.

Sifu

Sortie: 8 février 2022

Plate-formes: PC - PS4 - PS5

Everybody was Kung Fu fighting ♪ ♫ Image: Sloclap

Développé par un studio français, ce jeu a été pensé pour tous les nostalgiques des films d'art martiaux hongkongais. Tel un Jacky Chan contemporain, vous allez pouvoir envoyer des dizaines d'adversaires au tapis et comme un véritable pro de la voie du poing, le jeu ayant été développé selon l'expertise d'un véritable maître en Kung-Fu afin que le jeu soit le plus réaliste possible.

Légendes Pokémon: Arceus

Sortie: 28 janvier 2022

Plate-formes: Switch

Contemplez ici la montagne de dollars que la licence Pokémon rapporte chaque année. Image: Nintendo

Le jeu vidéo le plus célèbre du monde est de retour et, rassurez-vous, cela consiste toujours à tabasser des animaux sauvages pour les capturer. Dans ce nouveau volet, vous revenez aux origines des dresseurs de Pokémons dont le but est de constituer le tout premier Pokédex de l’histoire. Vous serez dans les bottes d'un naturaliste parcourant un monde ouvert très japonisant qui n'est pas sans rappeler Zelda: Breath of the wild et qui fera le bonheur des petits ou des grands qui sont restés petits.

Horizon Forbidden West

Sortie: 18 février 2022

Plate-formes: PS4 - PS5

Suite de l'excellent Horizon Zero Down qui avait su créer l'événement en 2017 par son univers incroyablement riche et original où dans un monde post-apocalyptique, la nature a repris ses droits et les robots sont devenus des animaux. Une exclusivité Sony qui fait partie des titres les plus attendus de l'année.

Gran Tourismo 7

Sortie: 4 mars 2022

Plate-formes: PS4 - PS5

Comme le chantait si bien David Hasselhoff: "Jump in my car!" Image: Polyphonie Digital

Le célèbre jeu de course né il y a 25 ans sur la toute première PlayStation revient avec des graphismes époustouflants, capables de passionner les joueurs qui ne s'intéressent pas du tout aux voitures (comme moi qui n'ai toujours pas mon permis). Et la véritable star du jeu sera la manette DualSense de la PS5 avec son retour haptique et ses gâchettes à pression adaptative qui devraient rendre le "vrai simulateur de conduite" très réaliste.

Starfield

Sortie: 28 novembre 2022

Plate-formes: PC - Xbox X/S - Xbox One

Espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial: L'Enterprise. 🖖 Vidéo: YouTube/Bethesda Softworks

Starfield est un jeu de science-fiction à vocation relativement réaliste exclusivement disponible sur les supports de Microsoft. Le producteur exécutif Todd Howard précise que l'équipe s'est rendue dans les locaux de SpaceX histoire d'apporter de l'authenticité au jeu. Espérons qu'avec Starfield, le studio Bethesda retrouve la même splendeur qu'avec Skyrim ou Fallout. Il en a vraisemblablement les mêmes ambitions.

Oxenfree II : Lost Signals

Sortie: 8 février 2022

Plate-formes: PC - PS5 - PS4 - Xbox X/S - Xbox One - Switch

Si vous aimez Stranger Things, vous allez aimer Oxenfree. Image: Netflix

Night School Studio, fondé par des anciens de chez Disney, avait percé grâce à Oxenfree. Un vent de fraicheur dans le domaine du point & click grâce à son style visuel, mais aussi à sa finesse d’écriture pour décrire les relations adolescentes, le tout, dans une trame fantastique. Le studio ayant été racheté par Netflix, on espère que le jeu proposera une histoire à la hauteur de leurs productions. Ce qui semble être le cas.

Sommerville

Sortie: 🤷‍♂️

Plate-formes: PC - Xbox X/S - Xbox One

Ce jeu n'a rien avoir avec le chanteur Jimmy Somerville. Vidéo: YouTube/Xbox

Si vous avez joué à ces chef-d'œuvres du gaming indépendant que sont Limbo et Inside, alors Somerville est pour vous. Dans ce jeu d'aventure horizontal, vous contrôlez une famille de trois personnes et leur animal de compagnie au lendemain d'une catastrophe planétaire. Ce jeu post-apocalyptique ne devrait pas transpirer la bonne humeur, mais les quelques images diffusées laissent entrevoir un jeu à l'ambiance unique et mélancolique.

Forspoken

Sortie: 24 mai 2022

Plate-formes: PC - PS5

Pas mal hein? C'est Next-Gen. Image: Square Enix

Une jeune New-Yorkaise est transportée dans un monde fantastique, entièrement inconnu, et doit faire face aux défis qui l'attendent. Oui, c'est bien le pitch de L'Histoire sans fin, mais passons. Le titre est développé par le studio Luminous Productions, créé par des anciens de l'équipe de Final Fantasy XV, qui compte bien faire jaillir la toute-puissance de la «next-gen» avec son moteur graphique de la taille d'une Porsche. Doté d'une avancée technique importante et scénarisé par l'autrice des jeux Uncharted, Forspoken s'annonce comme un hit et une belle vitrine technologique.

Stray

Sortie: printemps 2022

Plate-formes: PC - PS4 - PS5

On espère qu'il y aura une fonction «Pspspsps» pour communiquer avec le petit chat. Vidéo: YouTube/PlayStation

Dans un Hong Kong futuriste où l’homme a été remplacé par la machine, un chat de gouttière va devoir se frayer un chemin et découvrir ce qui cloche sur son territoire en résolvant des puzzles environnementaux. Une ambiance cyberpunk, un univers onirique et surtout la vision d'un monde à l'échelle de minou sont des arguments suffisants pour vouloir y jouer à tout prix.

A plague Tale: Requiem

Sortie: printemps 2022

Plate-formes: PC - PS5 - Xbox X/S - Switch

A Plague Tale: Requiem, c'est la suite de A Plague Tale: Innocence, un jeu français ayant été récompensé à maintes reprises en 2019 pour son très bon scénario, son gameplay immersif et sa superbe bande original. C'est un jeu d'action-aventure à la troisième personne qui fait la part belle à l'infiltration, porté par une narration tournant autour de la quête d'Amicia et de son frère Hugo en plein cœur de la France du XIVème siècle durant de la pire épidémie de peste de l'histoire. Un voyage dans le temps qui mérite le détour.