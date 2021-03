Réveil musculaire

La Suisse est prête pour le Qatar: dimanche soir, c'était le désert



Vous avez bien dormi? Remettez votre esprit en alerte avec des infos à parcourir et des questions à soulever.

La blague

Quand ils ont allumé leur télé au coup d'envoi du match contre la Lituanie (résumé ici), les téléspectateurs ont découvert un Securitas transpirant, occupé à démonter un poteau avec toute une équipe - mais pas la Suisse.

La rencontre, qualificative pour le Mondial 2022 au Qatar, a débuté avec 12 minutes de retard. C'est le temps qu'il a fallu pour remplacer le but défectueux (sa hauteur était non conforme), rafistoler le filet au moyen d'un bout de scotch et esquinter l'hymne lituanien. Une prestation douteuse que le commentateur de la RTS David Lemos a ponctué par cette remarque:

«Si tout ceci s'était déroulé à Genève, on en aurait parlé pendant six mois»

De fait, rien ne peut plus se dérouler à Genève, selon le Sonntagsblick. «Les apparitions de la Nati en Suisse occidentale appartiennent au passé et les Romands en sont eux-mêmes responsables», avait rappelé le journal peu avant le coup d'envoi, soulignant que Saint-Gall était le nouveau bastion de l'équipe nationale. En cause: la pose annoncée d'une pelouse synthétique au bout du lac qui aurait déplu à la Fédération suisse de foot. Faux, selon La Tribune de Genève, qui affirme que si le terrain de la Praille sera bientôt changé, ce sera pour du gazon naturel.

Image: KEYSTONE

Une réussite, c'est tout

La Suisse est devenue une très bonne équipe de football mais pour qu'elle grandisse encore, il lui faudra apprendre à mener au score sans se relâcher. Elle s'était déjà reposée sur son avantage en Bulgarie après une première mi-temps convaincante; elle a recommencé hier après avoir ouvert le score très tôt (2e minute) sur une erreur adverse.

Vidéo: RTS

C'est pourtant dans ce genre de rencontre, en prime-time et contre un adversaire plus faible, que la Suisse peut susciter de l'enthousiasme et convaincre de nouveaux supporters de croire en elle. Vladimir Petkovic a raison de se réjouir des six points marqués en deux matches, c'est son rôle, mais il ne peut sous-estimer les vertus de l'élan populaire. Cette équipe qui ne vient plus jouer en Suisse romande aura besoin qu'on l'aime très fort cet été, et de partout, pour réussir un bel Euro. Et puis, c'est aussi à leur formidable popularité qu'on reconnaît les grandes nations.

Un goal average impacté

La formation de Vladimir Petkovic n'a pas seulement fait mauvaise impression; elle a aussi perdu une belle occasion de soigner son goal average. Car c'est à la différence de buts que les équipes à égalité de points seront départagées au soir de la dernière journée du groupe. Or pendant que la Suisse gagnait chichement contre la Lituanie, l'Italie remportait son deuxième match de groupe avec deux buts d'écart.

24 matches sans défaite, 515 minutes sans prendre de but: avec son mélange d’expérience et de jeunesse, la @Vivo_Azzurro poursuit sa reconstruction avec ce constat: elle n’a pas ce buteur sur lequel elle peut s’appuyer aveuglément en toute circonstance. — Daniel Romano (@DaniDiRoma) March 28, 2021

Il reste à la Suisse de ne plus arrêter de jouer quand elle mène au score, ou de prendre plus de points que l'Italie. Ce ne sera pas simple, mais maintenant qu'elle sait réparer les buts de son bastion, tout peut arriver.

Le tour des (autres) stades 🧐

Plusieurs matches qualificatifs pour le Mondial 2022 se sont disputés hier soir. Ce qu'il faut retenir:

Double buteur contre Andorre (victoire 3-0), le Polonais Robert Lewandowski est sorti à la 63e, touché au genou.

L'Autriche a été menée pendant 11 minutes par les Iles Féroé avant de l'emporter 3-1.

Zlatan Ibrahimovic a délivré un assist en réussissant une aile de pigeon lors du succès suédois (3-0) au Kosovo

𝐈𝐛𝐫𝐚 𝐀𝐜𝐫𝐨𝐛𝐚𝐭𝐢𝐜 𝐀𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭



Zlatan Ibrahimovic produced an excellent backheel flick to set up Sweden's opener in their 3-0 win in Kosovo. The first consecutive assists in FIFA World Cup Qualifiers games since 2012.#WCQDiMolaTV pic.twitter.com/6KmRgRjxfm — MolaTVSports (@MolaTVSports) March 29, 2021

Avec Janik et Noah Frick (dont le papa était fan du joueur de tennis français) sur la feuille de match, le Lichtenstein a perdu 5-0 contre la Macédoine du Nord. Une question, juste comme ça: la défaite aurait-elle été moins nette si les garçons s'étaient appelés Thierry et Henry?