Réveil musculaire

«Tout va très vite dans le football», qu'ils disaient

Edinson Cavani et Unai Emery ont mis une grosse claque à tous ceux qui n'en voulaient plus, en qualifiant leur équipe pour la finale de la Ligue Europa. Ce sera donc Manchester United-Villareal, le 26 mai en Pologne.

C'est quoi le réveil musculaire? La principale actualité de la nuit commentée tous les matins à 7 heures tapantes, avec juste ce qu'il faut de mouvements d'humeur et d'exercices de style. On finit avec des petites infos croustillantes pour s'ouvrir l'appétit.

C'était un beau soir pour les revanchards; le genre de personnages que l'on voit beaucoup au début du film et qui revient dans les dernières scènes avec un couteau entre les dents, prêt à émincer ses adversaires façon basquaise.

Image: Shutterstock

On espérait voir Cavani en cuisine, et on n'a pas été déçus: le Matador, que certains Parisiens avaient renommé le «Mata dort» (vous avez le jeu de mots?) sur la fin de son aventure en France, a planté deux pions sur la pelouse de l'AS Rome et ainsi, assuré la qualification de Manchester United en finale de la Ligue Europa (6-2 à l'aller; 2-3 au retour).

L'attaquant uruguayen, souvenez-vous, avait été écarté du onze parisien pour faire de la place à Mauro Icardi. Le journaliste Nabil Djellit n'a pas oublié. Il rappelle ce matin cette statistique, un brin moqueur: «Cavani, c'est quatre buts en deux rencontres; Icardi quatre ballons touchés en deux rencontres».

Le meilleur buteur parisien de l'histoire (200 réussites en 301 matches) n'avait pas été prolongé la saison dernière. Il avait quitté le Parc des Princes par la petite porte, sans hommage ni remerciements, fâché par ce qu'il estimait être un manque de respect des dirigeants. Il s'était tu pendant quatre mois, puis on l'avait retrouvé sous un autre maillot, mais avec les mêmes attitudes, ses longs cheveux bruns détachés, ses foulées, le torse bombé et ce sens intact du but. Villareal a tout à craindre.

Unai Eme rit

Car ce sont les Espagnols qui se sont qualifiés dans l'autre demi-finale, en verrouillant le score sur la verte pelouse d'Arsenal (où Xhaka s'est blessé à l'échauffement; plus d'infos dans la journée).

Spoiler: ça a fait 0-0 😜 Vidéo: YouTube/blue Sports Romandie

Unai Emery n'a pas boudé son plaisir face à son ancien club; un club qu'il a dirigé pendant plus d'un an (mai 2018-novembre 2019) et au sein duquel il dira s'être «senti seul», sous-estimé et moqué pour son affreux accent.

Il s'en était rappelé dans la presse récemment.

«Quand je disais "good ebening" au lieu de "good evening", c'était drôle si on gagnait. Mais quand on perdait, c'était une honte»

Emery reste pourtant un grand entraîneur; et même le meilleur en Ligue Europa: il a dirigé 92 matches dans la compétition, soit 32 de plus que tout autre technicien. Surtout, il s'est qualifié hier pour la 5e finale de ce tournoi, qu'il affectionne (3 titres).

Image: AP

L'histoire est belle pour ce technicien exigeant envers lui-même et ses joueurs, selon des principes récurrents: pressing usant voire agressif, endurance et verticalité, intensité en phase offensive comme défensive. Quand tout fonctionne, la symphonie est sublime.

Pour ce qui sera une belle partition de football, le 26 mai prochain en finale, il fallait un stade à la hauteur et le voici:

Image: Keystone

La particularité du magnifique stade de Gdansk (nord de la Pologne) tient dans son revêtement extérieur: l'architecte a habillé la façade de 18 000 plaques, conçues pour ressembler à de l'ambre, une résine végétale extraite de longue date sur la côte baltique toute proche.

👂Bruits de couloirs

On se quitte avec les dernières rumeurs du mercato. Cavani et Emery ne sont pas concernés.

Tottenham aurait contacté Antonio Conte pour succéder à José Mourinho cet été. Gian Piero Gasperini, en poste à l'Atalanta, est aussi cité comme un candidat potentiel.

Source: Corriere dello Sport

pour succéder à José Mourinho cet été. Gian Piero Gasperini, en poste à l'Atalanta, est aussi cité comme un candidat potentiel. Source: Corriere dello Sport Xavi , sous contrat avec Al Sadd jusqu’à la fin juin, devrait prolonger de deux saisons supplémentaires son aventure au Qatar.

Source: AS



, sous contrat avec Al Sadd jusqu’à la fin juin, devrait prolonger de deux saisons supplémentaires son aventure au Qatar. Source: AS Le vestiaire madrilène pense que Zinédine Zidane partira à la fin de la saison.

Source: Goal.com

partira à la fin de la saison. Source: Goal.com Mike Maignan , le talentueux portier de Lille, aurait donné son accord de principe pour rejoindre le Milan AC, dès la saison prochaine et pour 5 ans.

Source: RMC

, le talentueux portier de Lille, aurait donné son accord de principe pour rejoindre le Milan AC, dès la saison prochaine et pour 5 ans. Source: RMC Dortmund envisagerait de recruter un nouveau gardien. Gregor Kobel et Péter Gulácsi sont les deux principaux candidats. Roman Bürki pourrait être vendu.

Source: WAZ