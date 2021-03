Les voix des sages et de celui qui ne l'est pas

Réveil musculaire

Deux records pour la Nati ⏰

Jeudi soir, l'équipe de Suisse de football a parfaitement lancé sa campagne des qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar. Elle a fait le job, dans la nuit glaciale de Sofia, en allant battre la Bulgarie 3-1.

Et il ne fallait pas arriver en retard derrière sa télévision: la Nati a claqué ses trois buts dans les douze premières minutes du match... Du jamais vu pour elle! Ces trois réussites précoces: Embolo de la tête à la 7e, Seferovic du pied gauche à la 10e et Zuber à la 12e donc, qui n'a eu qu'à pousser le ballon dans la cage, après un cafouillage du gardien adverse.

Une erreur de Remo Freuler, juste après le thé, permettait à Despodov (46e) de relancer les Bulgares et un peu le match (et de prouver qu'ils n'avaient pas mis leur cape d'invisibilité). Après quoi, la machine suisse s'est grippée, mais sans conséquence sur le score.

«Le déroulement de la seconde période est une leçon que nous devons retenir. C’est une sorte de piqûre de rappel pour les prochains matches. Rien n’est jamais vraiment acquis»

A Sofia, l'équipe de Suisse était pressée sur le terrain, mais aussi en dehors: Vladimir Petkovic a donné sa conférence de presse la plus courte de son mandat (entamé en 2014).

Dans les autres matchs des qualifs Dans le groupe de la Suisse, l'Italie a dominé l'Irlande du Nord 2-0. Dans les autres poules, la Grèce a créé la surprise en allant faire match nul en Espagne (1-1). Victoires faciles de l'Allemagne contre l'Islande (3-0) et de l'Angleterre contre Saint-Marin (5-0).

🎮⚽ EA Sports ferme le caquet de Pierre Ménès

«Il voulait peut-être offrir le ballon à sa femme qui est dans les tribunes, vous croyez pas?»

«C'est sûr que ça aurait été un joli but, mais au tableau d'affichage, c'est toujours la tête à Toto»

«J'peux vous dire que c'est un sacré paquet de pognon»

Qu'elles vous énervent ou vous fassent rire, vous n'entendrez plus ces phrases mythiques dans les commentaires du non moins mythique jeu FIFA. Et pour cause: leur auteur-interprète, Pierre Ménès, vient d'être mis à la porte par Electronic Arts (EA), l'éditeur du célèbre jeu vidéo de football.

Le journaliste sportif français, qui était l'une des deux voix de FIFA depuis 2016, est au coeur d'une polémique, depuis la sortie dimanche du documentaire «Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste». Ce film, réalisé par son ex-collègue à Canal+ Marie Portolano, met en avant les comportements sexistes et déplacés que Ménès a eus, avec deux journalistes, dont la réalisatrice. Il a soulevé la jupe de celle-ci sur un plateau devant des spectateurs, en 2016, et embrassé une autre femme sur la bouche, par surprise.

Le geste déplacé de Pierre Ménès Vidéo: YouTube/Mokeur'Best Of

La voix de Pierre Ménès ne sera donc pas présente dans le prochain FIFA 22. Mais bon, en même temps, c'est logique de donner un jour sa langue au chat quand on commente avec Hervé Mathoux...

L' âme russe et sa sensibilité artistique

Comme en 2018 à Pyeongchang, les athlètes russes qui participeront aux Jeux de Tokyo, cet été, le feront sous la bannière olympique et non avec les couleurs de leur pays. La Russie a, en effet, été bannie fin 2020 de toute compétition internationale pour deux ans, suite à des accusations de dopage.

Les notes et les paroles de l'hymne russe, un morceau d'Alexandre Vassilievitch Aleksandrov, écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, ne pourront donc pas résonner au Japon. Le comité olympique russe souhaite diffuser – à la place de l'hymne interdit – un célèbre morceau du compositeur russe, Piotr Ilitch Tchaïkovski, son «Premier Concerto pour Piano».

«On espère vraiment que le CIO acceptera notre proposition prochainement»

Ce mois, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a déjà refusé la chanson patriotique folklorique «Katioucha». Mais peut-être que les juges, établis à Lausanne, auront l'oreille et le cœur plus sensibles à la musique classique... Affaire à suivre.