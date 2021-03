Réveil musculaire

L'herbe est plus verte ailleurs, sauf pour les hockeyeurs

Vous avez bien dormi? Remettez votre esprit en alerte avec des infos à parcourir et des questions à soulever.

Manchester City a annoncé le départ de Kun Agüero (32 ans) au terme de son contrat, c'est-à-dire en fin de saison, et promet une fête d'adieu qui marquera les esprits (tous ceux qui ont quitté leur entreprise en organisant un apéro au rabais avec quatre collègues masqués ont le droit d'en douter).

La fête sera belle quoi qu'il en soit pour un joueur qui a marqué l'histoire de son club par sa longévité (384 matches) et ses statistiques (257 buts et 73 passes décisives), mais surtout par ses accélérations fulgurantes. Car c'est quand il marche, en feignant un désintérêt pour le jeu, que ce déclencheur d'émotions est le plus dangereux. Son flair, son centre de gravité très bas et sa rapidité en ont fait un des plus beaux finisseurs des dix dernières années. Il portera bientôt un autre maillot, en Catalogne, en Argentine ou ailleurs, mais ne sera jamais oublié en Angleterre, où il aura tout marqué, même les esprits.

«Lorsqu'il joue, c'est comme s'il y avait de la musique classique dans ma tête. Du Mozart. Tout ce que devrait avoir un attaquant, il l'a»

«Je suis convaincu qu'Agüero est né en tant que défenseur. Il sait où la balle va venir et où il peut attaquer»

Maths après maths 🥴

Sitôt après sa défaite 4-3 sur la glace de Davos, le Lausanne HC est parti en direction du Tessin, où il est attendu ce soir par Lugano. Il n'est pas impossible que l'équipe vaudoise s'arrête à Coire pour un match amical entre midi et deux, histoire de rester chaud. On plaisante, mais pas trop non plus: le LHC enchaîne cinq matches en sept jours pour finir une saison que d'autres ne termineront pas.

Bienne (en quarantaine) sait depuis ce week-end qu'il ne pourra pas disputer les 52 matches au programme de son calendrier; mais ce matin, il ne sait pas combien il aura le droit d'en jouer. Pour faire simple (on plaisante, mais pas trop non plus): son match prévu ce soir a été décalé à une date ultérieure et pourrait se disputer demain si les tests Covid effectués hier, et dont les résultats sont attendus aujourd'hui, sont négatifs.

Il se susurre, dans les milieux bien informés, que si le @ehcbiel joue mercredi à @lakers_1945, la rencontre sera programmée à 17h. — Laurent Kleisl (@lkleisljdj) March 29, 2021

Pour être certain que la saison régulière la plus pourrie de l'histoire aille à son terme, la Ligue a refait le classement en fonction de la moyenne de points par match. Une méthode qui aurait fait hurler tout le monde les clubs alémaniques en septembre, mais qui s'avère nécessaire pour envisager des play-offs dont personne ne sait très bien à quoi ils ressembleront, et ce n'est pas une plaisanterie.

Mise au vert

Partout la même défiance pour le revêtement synthétique. Servette avait envisagé le plastique début 2020, ce qui aurait à la fois déplu à ses fans et au sélectionneur suisse Vladimir Petkovic, mais la TdG nous apprend que la Fondation du Stade de Genève a revu ses plans et plantera finalement du gazon. Même idée, même résultat en Norvège, où le club de Brann Bergen a renoncé au synthétique sous la pression populaire.

Apparu en 1966 à Houston, annoncé de longue date comme le revêtement du futur, le synthétique fait face à une hostilité tenace, voire croissante. On le dit dangereux pour la santé, polluant, néfaste pour les articulations mais aussi contraire à l'idée que beaucoup se font du football. C'est d'ailleurs parce que l'Ajax tient en haute estime le jeu que le centre de formation amstellodamois trie le plastique, c'est-à-dire qu'il le met de côté. Il n'est pas le seul aux Pays-Bas. Ses rivaux du Feyenoord et du PSV Eindhoven ont eux aussi banni le «synthé», selon Le Temps, qui rappelait récemment la déclaration de l'ex-assistant du PSV Ernest Faber: «Le gazon artificiel, c'est bon pour des vaches sans dents.»

➡️ On finit par une (autre) citation de circonstances:

«Je ne sais pas si le gazon synthétique est meilleur que l'herbe: je n'ai jamais fumé de synthétique»