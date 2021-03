Réveil musculaire

José Mourinho a applaudi des joueurs, mais pas les siens



Tous les coups sont permis

Vous avez bien dormi? Remettez votre esprit en alerte avec des infos de la nuit à parcourir et quelques questions à soulever.

Coup de mou

Les observateurs occidentaux ont souvent tendance à attribuer la défaite d'un grand club, en Coupe d'Europe, à sa seule mauvaise prestation. C'est encore plus vrai quand ce favori joue contre un (prétendument) plus petit que lui, et que son adversaire vient d'un championnat moins réputé. En lisant les commentaires qui ont accompagné le revers 3-0 de Tottenham au Dinamo Zagreb, hier en 8e de finale de la Ligue Europa, c'est comme si les Spurs avaient perdu tout seuls.

Le résumé de la qualif croate Vidéo: YouTube/UEFA Europa League C2 2021

Or, il y avait bien un adversaire et il a été très bon. Orsic a claqué un magnifique triplé, en y mettant les formes (deux de ses réussites sont magnifiques), et les Spurs n'ont pas pu être surpris: l'international croate avait déjà fait pareil contre l'Atalanta en 2019. À sa suite, le bloc croate a parfaitement contenu le milieu britannique, et puisque tout le monde est à féliciter ce matin, on peut aussi mentionner la double parade du portier Livakovic, en fin de match.

Chose inhabituelle (pour lui), José Mourinho a d'ailleurs reconnu la supériorité adverse, en poussant la porte du vestiaire croate pour un hommage. Après le coup de mou sur le terrain, le coup du «Mou» dans le vestiaire.

Coup dur

Depuis que Bâle descend moins dans la rue pour fêter des titres, que pour contester la gestion du club, le football suisse est en souffrance sur la scène européenne. On ne peut rien reprocher aux Young Boys, battus par nettement supérieur (défaite 5-0 sur l'ensemble des deux matches face à l'Ajax), mais l'accumulation des défaites suisses, en Ligue des champions et en Ligue Europa ces dernières saisons, plombe l'indice UEFA de notre pays, désormais 19e.

Les saisons vont désormais s'étendre pour les clubs de Super League. Dès l'exercice 2022/2023, le vainqueur du championnat entrera au 1er tour de qualification de la Ligue des champions. Le vainqueur de Coupe, les 2e et 3es de Super League intègreront, quant à eux, le 2e tour qualificatif de la Ligue Europa Conférence, la nouvelle compétition de l'UEFA

Coup de froid

Il y a deux semaines, Mikaela Shiffrin accusait les organisateurs slovaques du géant de Jasna de favoriser Petra Vlhova. On s'était alors dit que si c'était un peu vrai, donc possible, Lenzerheide pourrait bien avantager discrètement les Suisses, lors des finales de Coupe du monde. On sait désormais que c'est irréalisable, car tout, depuis le début de la semaine, pénalise le camp helvétique. Après les annulations des descentes et des super-G, préjudiciables à Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami dans la course au gros globe, Wendy Holdener a été testée positive au Covid et placée en isolement.

Image: EPA

La Schwytzoise, vice-championne olympique de slalom, pouvait viser une nouvelle victoire en Coupe du monde dans la spécialité, samedi dans les Grisons, mais elle n'était plus en mesure de remporter le petit globe.

Coup de savate

En football, on appelle ça un pied haut. Mais les images disent autre chose: Kemar Roofe (Rangers) a mis un terrible kick dans le visage du portier Ondrej Kolar (Slavia Prague). Les deux joueurs ont dû quitter le terrain: le premier après avoir reçu un carton rouge, le second pour se faire soigner.

Image: Twitter/BBC Sport