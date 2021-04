Réveil musculaire

«Gagner moche», l'oxymore des winners



Réveil musculaire

«Gagner moche», l'oxymore des winners

Vous avez bien dormi? Remettez votre esprit en alerte avec des infos à parcourir et des questions à soulever.

Julien Caloz Julien Caloz Suivez-moi Se désabonner

C'est quoi le Réveil musculaire? Les principales actualités de la nuit livrées tous les matins à 7 heures tapantes, avec juste ce qu'il faut d'entrain, de mouvements d'humeur et d'exercices de style.

Davos s'est vu trop beau

Le HC Davos a tiré 53 fois au but contre 18 pour Berne, hier soir lors du match décisif des pré-playoffs. Score final: 3-0 pour les Bernois. Dans le sport, on appelle ça «une leçon de réalisme» ou «une anomalie statistique», selon le camp dans lequel on se situe.

Image: KEYSTONE

Sur le plateau de MySports, le consultant Stéphane Rochette en a tiré une vérité philosophique («Dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on mérite») pendant que ses collègues du soir incitaient les Grisons à mettre du trafic devant le cage, moins tergiverser, tirer encore et dans n'importe quelle position. En deux mots: gagner moche. Le genre de conseils qu'en football, les fans du Bayern Munich (31 tirs à 6 contre le PSG) et de Manchester City (29-2 face à Leeds) avaient déjà vainement formulé durant la semaine.

Les Bernois (qui affronteront Zoug en quarts de finale dès mardi) n'ont toutefois rien volé. Parce qu'un hold-up, «c'est braquer quelqu'un et lui prendre quelque chose de force», avait rappelé un jour René Girard. Celui qui coachait les footballeurs lillois en 2014 avait dû se défendre d'avoir volé des points lors du match nul (1-1) arraché sous la domination de Wolfsburg en Ligue Europa.

«S'ils veulent pas les mettre au fond...» Vidéo: YouTube/RMC Sport

Un pionnier en vert

Hideki Matsuyama (29 ans) est devenu le premier Japonais à remporter un Majeur après sa victoire à Augusta. Le 25e golfeur mondial avait démarré son dernier tour avec quatre coups d'avance. Il l'a terminé avec un seul sur Will Zalatoris et trois sur le duo Xander Schauffele/Jordan Spieth. Suffisant pour revêtir la mythique tunique verte remise chaque année au vainqueur.

Image: AP

Le lauréat a suscité la fierté de millions de Japonais, certains consultants s'efforçant de retenir leurs larmes en direct à la télévision. Le nom du golfeur était en tête des tendances sur Twitter et le premier ministre a salué sa victoire, la considérant comme «une grande réussite» en pleine pandémie. Matsuyama a également été adoubé par Tiger Woods, le quintuple vainqueur de la compétition, cloué chez lui après son grave accident de la route.

«Tu rends le Japon fier, Hideki. Cette victoire historique au Masters aura un impact sur le monde du golf dans son ensemble»

Un sursis avant jeudi

Mikel Arteta continue de croire qu'il peut faire jouer son équipe (Arsenal) comme celle de Pep Guardiola (Manchester City) malgré la différence de niveau entre les deux effectifs. Le problème, c'est que ça ne semble marcher que face aux petites équipes (succès 3-0 sur le terrain de la lanterne rouge dimanche).

#PL | #SHUARS



Après 4 matchs sans victoire, Arsenal renoue avec le succès, victoire 3-0 à Sheffield ! Doublé de Lacazette 💥 pic.twitter.com/DDG6B46Xbi — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 11, 2021

La victoire est belle mais elle ne change rien aux affaires des Gunners (9es de Premier League), surtout s'ils se font sortir par le Slavia Prague jeudi en quarts de finale retour de Ligue Europa (1-1 au match aller). Une échéance qui conditionnera la fin de saison d'Arsenal et pèsera lourd dans le bilan comptable de son entraîneur. Certains préconisent de lui accorder du temps, une deuxième saison complète avec au moins un renfort par ligne. Mais les Londoniens ont-ils suffisamment de liquidités, et surtout les idées assez claires pour ne pas recruter le jumeau de Thomas Partey?

Emmanuel Petit n'a pas envie d'attendre pour voir. Interrogé par Ladbrokes, l'ancien Gunner réclame un grand ménage de printemps.

«Quand je regarde les joueurs plus anciens de l'équipe, j'ai l'impression qu'ils se croient dans un club de football pour retraités. Un endroit où tu vas juste pour passer des vacances. (...) Si j'étais Arsenal, Mikel Arteta ou la direction, je réfléchirais à virer la moitié du vestiaire.»