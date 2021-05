Réveil musculaire

Les joueurs du Borussia Dortmund savent gagner et chanter



Les Schwarz-Gelben ont remporté jeudi soir leur 5e Coupe d'Allemagne en battant Leipzig en finale (4-1). A l'aise sur la pelouse, ils l'ont aussi été vocalement dans le vestiaire lors des célébrations du sacre.

C'est quoi le réveil musculaire? La principale actualité de la nuit commentée tous les matins à 7 heures tapantes, avec juste ce qu'il faut de mouvements d'humeur et d'exercices de style. On finit avec des petites infos croustillantes pour s'ouvrir l'appétit.

Le Borussia Dortmund – avec ses titulaires suisses Roman Bürki, au goal, et le défenseur Manuel Akanji – a remporté jeudi soir sa cinquième Coupe d'Allemagne en dominant Leipzig 4-1 à Berlin. Les Schwarz-Gelben avaient soulevé le trophée la dernière fois en 2017.

Cette victoire du BvB porte la signature de deux hommes: Jadon Sancho et Erling Haaland. L'attaquant anglais et son homologue norvégien se sont offert chacun un doublé. Leurs quatre réussites ont été inscrites à chaque fois sur un contre! Grâce à leur pointe de vitesse, leur impact physique dans les duels et leur réalisme devant la cage, les deux buteurs n'ont laissé aucune chance à la défense de Leipzig et son gardien Péter Gulácsi.

Les meilleurs moments du match #DFBPokal

Final#Leipzig 1️⃣-4️⃣ #Dortmund

Olmo



Sancho -2-

Haaland -2-



🏆Quinta Copa de Alemania para el Dortmund.



Les «jaune et noir» menaient déjà 3-0 à la mi-temps. La réduction du score (1-3) d'Olmo à la 71e n'a donc pas permis à Leipzig de relancer cette finale. Pourtant, les hommes de Julian Nagelsmann – qui aurait bien aimé fêter un titre avant son départ sur le banc du Bayern Munich – ont dominé la seconde période. Mais ils ont été moins réalistes que leurs adversaires. Le technicien de la formation d'ex-Allemagne de l'Est dressait le même constat avec une formule d'inspiration «Alainbersetienne»:

«En deuxième période, nous avons créé beaucoup d'occasions. Mais Dortmund a fait beaucoup avec peu, et nous avons fait trop peu avec beaucoup»

Ce sacre du Borussia offre à son entraîneur Edin Terzic le premier titre de sa jeune carrière de technicien. Le Germano-croate de 38 ans avait remplacé Lucien Favre, limogé le 13 décembre dernier, dont il était l'adjoint. Cette victoire en Coupe d'Allemagne permet aussi à Dortmund de sauver une saison un peu décevante en Bundesliga. A deux journées de la fin, les Schwarz-Gelben sont quatrièmes du classement et pas encore sûrs de se qualifier pour la Ligue des champions, puisque le cinquième, Francfort, les talonne avec un seul point de retard.

Bob Marley serait fier 🎶

Après le match, les joueurs du BvB ont fêté comme il se doit leur titre dans le vestiaire. C'est le défenseur suisse Manuel Akanji qui a montré les coulisses de la fiesta avec une story Instagram. Bière à la main, les «jaune et noir» s'égosillent sur une sympathique playlist. Et notamment sur la chanson Three Little Birds de Bob Marley, icône du reggae, dont on commémorait mardi le 40e anniversaire de la disparition. Depuis son Zion (le paradis dans la religion rastafari), le Jamaïcain a certainement souri en entendant les footballeurs allemands reprendre son hit. Avec franchement pas mal de justesse vocale, il faut le reconnaître! La vidéo ci-dessous vous permet de juger par vous-même.

Roman Bürki et Manuel Akanji ont en tout cas connu des coéquipiers moins à l'aise au moment de pousser la chansonnette. En mars de l'année passée, en plein premier confinement, l'équipe de Suisse avait pris la chouette initiative de faire une cover du célèbre tube Imagine de John Lennon. Mais franchement, on espère voir les joueurs de la Nati plus doués ballon au pied, lors du prochain Euro (11 juin - 11 juillet), que derrière un micro. Et ce n'est pas Thomas Wiesel qui dira le contraire!

Sinon, on a aussi joué ailleurs en Europe jeudi soir:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool est allé battre Manchester United 4-2 dans le derby d'Angleterre. Les Reds, cinquièmes du classement, conservent un espoir de finir dans le Top 4 de Premier League et ainsi décrocher une place en Ligue des champions. Le Suisse de Liverpool Xherdan Shaqiri – moyenne en note de chant: 4,2 sur 6 – n'a pas joué.

est allé battre Manchester United 4-2 dans le derby d'Angleterre. Les Reds, cinquièmes du classement, conservent un espoir de finir dans le Top 4 de Premier League et ainsi Le Suisse de Liverpool Xherdan Shaqiri – moyenne en note de chant: 4,2 sur 6 – n'a pas joué. 🇪🇸 Le Real Madrid a largement gagné à Grenade 4-1 en Liga. Grâce à cette victoire, les Merengue gardent tous leurs espoirs de titre. A deux journées de la fin du championnat, les hommes de Zinédine Zidane n'ont que deux points de retard sur le leader et grand rival, l'Atlético Madrid.

a largement gagné à Grenade 4-1 en Liga. Grâce à cette victoire, les Merengue A deux journées de la fin du championnat, les hommes de Zinédine Zidane n'ont que deux points de retard sur le leader et grand rival, l'Atlético Madrid. 🇫🇷 Monaco a rejoint le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France (19 mai). A Annecy, les Monégasques sont allés battre en demi-finale le Petit Poucet haut-savoyard Rumilly Vallières (4e division) 5-1. Les hommes de Niko Kovac ont quand même eu quelques frayeurs: ils étaient menés 1-0 dès la 20e minute, avant donc d'égaliser (27e) et de renverser la vapeur.

