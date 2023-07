Ces 5 stars sont décédées dans des circonstances mystérieuses

Nombreuses sont les célébrités à être victimes de théories du complot. Et les morts n'y échappent pas, à l'instar de Michael Jackson.

Certaines énigmes restent non résolues et finissent par être mises de côté, laissant les proches dans le flou et sans jamais obtenir de réponses à leurs questions. Il arrive cependant que des enquêtes soient relancées quelques années, voire des décennies plus tard à la lumière de nouveaux éléments - à l'instar de la mort du rappeur Tupac Shakur. Mais la majorité des affaires de meurtres sont restées sans réponse. En voici cinq.

Biggie Smalls

Image: BMG ARIOLA KEYSTONE

Le 9 mars 1997, six mois seulement après le meurtre de Tupac Shakur, l'icône du hip-hop, Biggie Smalls, a été abattue à Los Angeles. Après avoir assisté à une fête, il a été touché par quatre balles tirées d'une autre voiture alors qu'il attendait à un feu rouge. Bien qu'il ait été transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche et qu'une intervention chirurgicale ait été tentée, le rappeur a succombé à ses blessures et est décédé à l'âge de seulement 24 ans.

À l'époque des faits, l'opinion publique pensait que la Westcoast s'était vengée du meurtre de Tupac, qu'elle attribuait au rappeur Biggie. Un climat explosif a alors régné entre les deux côtes, qui cherchaient toutes deux à se faire un nom avec leur propre interprétation du rap. Après la mort de Tupac, Biggie considérait comme essentiel d'unifier les deux camps et de rechercher la paix – une conviction qu'il affirmait également publiquement lors d'interviews.

Il existe plusieurs théories sur l'identité de ceux qui pourraient être derrière ce meurtre. Un nom revient d'ailleurs régulièrement: Marion dit «Suge Knight», co-fondateur du label musical Death Row Records, auquel Tupac appartenait également. On raconte d'ailleurs qu'il était en contact avec des policiers corrompus du Los Angeles Police Departement.

Il existe également la théorie selon laquelle il aurait utilisé ses contacts à l'époque pour faire assassiner Biggie lors d'une fusillade orchestrée par un agent de police. Une autre rumeur circule selon laquelle les tirs auraient visé Sean Combs, mieux connu dans le milieu sous le nom de P. Diddy, car il était le propriétaire du label Eastcoast Bad Boy Records, et donc en concurrence directe avec Death Row Records.

On le sait, le casier judiciaire de Suge Knight n'est pas vierge. Il a notamment été condamné pour voies de fait à la fin des années 90 et a été impliqué dans des affaires liées à la drogue et à des incidents violents avec la police. En 2018, il a été condamné à 28 ans de prison pour avoir renversé deux acteurs lors du tournage de Straight Outta Compton – l'un d'entre eux est décédé sur le coup, tandis que l'autre a été gravement blessé et transporté à l'hôpital.

Natalie Wood

Image: getty images

Natalie Wood était une actrice hollywoodienne qui a joué, entre autres, aux côtés de James Dean dans le drame des années 50 intitulé Rebel Without a Cause. Sa vie a connu une fin tragique. Le 29 novembre 1981, on l'a retrouvée morte, flottant sur l'eau, près de son yacht. Le canot pneumatique manquant a également été retrouvé sur la plage. L'actrice était partie pour un week-end en bateau à Santa Catalina Island en compagnie de son mari Robert Wagner et de son collègue acteur Christopher Walken. Le soir du 28 novembre, les deux hommes ont remarqué l'absence de Natalie. La jeune femme a été retrouvée le lendemain matin.

Les enquêteurs ont conclu à une noyade accidentelle et à une hypothermie comme cause du décès. Pour eux, Natalie a tenté d'embarquer dans le canot, en état d'ébriété puis est tombée à l'eau avant de se noyer.

Une théorie qui, selon la sœur de l'actrice, semblait peu plausible pour une raison simple: Natalie avait peur de l'eau. Il ne lui serait donc jamais venu à l'esprit d'embarquer seule sur ce canot, qui plus est la nuit. De plus, un ancien stagiaire qui travaillait au bureau d'enquête à l'époque des faits a déclaré que le corps de Natalie présentait des ecchymoses. Une information qui pourrait suggérer que l'actrice aurait été poussée dans l'eau. Il aurait demandé des explications à ses supérieurs qui auraient simplement répondu que «toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire.»

Par ailleurs, il existe d'autres éléments de preuve suggérant que la mort de Natalie n'était peut-être pas un accident. Le capitaine du yacht, qui était également présent, aurait avoué à la sœur de Natalie au téléphone, alors qu'il était ivre, que le couple s'était disputé. Son mari, Robert Wagner, aurait ensuite poussé sa femme par-dessus bord en affirmant: «Laisse-la là, elle doit apprendre sa leçon.»

En 2011, le capitaine a fait une déclaration publique en affirmant qu'il croyait que Wagner était responsable de la mort de Natalie. La même année, l'affaire a été rouverte, et en 2013, la cause officielle du décès a été modifiée de «noyade accidentelle» à «noyade et autres facteurs indéterminés». En 2018, il a été révélé que Robert Wagner était considéré comme un «suspect» dans l'affaire, mais jusqu'à présent, aucune arrestation n'a eu lieu.

Jimi Hendrix

Le musicien américain Jimi Hendrix était connu non seulement pour ses talents de guitariste, mais aussi pour ses tenues flashy et ses tubes au succès planétaire tel que Little Wing. Il était également membre du triste Club des 27 – un groupe d'artistes décédés à l'âge de 27 ans. En septembre 1970, les autorités ont officiellement déclaré que Jimi Hendrix était décédé dans un hôtel du quartier de Notting Hill à Londres après avoir étouffé dans son vomi à la suite d'une overdose. Cependant, ceux qui étaient présents à ce moment-là ne sont pas tous d'accord sur les circonstances exactes qui ont conduit à cette tragédie.

Il est impossible de reconstituer ses dernières heures avec exactitude. Ce que l'on sait en revanche c'est que le 17 septembre, le musicien a passé la journée avec sa petite amie, l'ancienne patineuse artistique allemande Monika Dannemann. Elle a raconté qu'ils avaient fait des achats ensemble et étaient revenus à l'hôtel plus tard dans la soirée, où Hendrix avait pris un bain. Elle l'aurait ensuite emmené à une fête où Hendrix, connu pour sa consommation de drogue, aurait pris une pilule d'amphétamine. Peu de temps après, il serait revenu à l'hôtel, aurait mangé un sandwich au thon, bu du vin et se serait ensuite endormi tôt le matin après avoir pris des somnifères.

Lorsque Monika Dannemann est partie acheter des cigarettes le matin, le guitariste dormait paisiblement – mais à son retour à l'hôtel, il ne réagissait plus. Au lieu d'appeler immédiatement les secours, l'ancienne patineuse artistique a appelé l'un des amis de Hendrix pour lui expliquer la situation. Celui-ci lui a alors demandé de téléphoner d'urgence aux secours. Lorsque les secouristes sont finalement arrivés, la porte était ouverte, Hendrix était mort et Monika avait disparu. Ses déclarations sur cette matinée tragique ont changé à plusieurs reprises au fil des années.

Dr. John Bannister, qui était de service à l'hôpital ce matin-là, se souvient du moment où les secouristes sont arrivés. Hendrix était déjà mort depuis un certain temps et il était effectivement couvert de vin rouge et de vomi. «La quantité de vin trouvée dans ses poumons et son estomac était anormale», a déclaré le médecin sur place. Sa tenue et ses cheveux étaient également trempés de vin rouge. Mais premier mystère, selon ses amis, Hendrix n'aimait pas particulièrement le vin rouge. Aussi, l'autopsie a révélé une forte concentration d'alcool dans le sang au moment du décès. S'en est suivie une théorie quelque peu tirée par cheveux selon laquelle l'artiste aurait été forcé de consommer autant de vin et de pilule, mais encore que le vin aurait été utilisé pour torturer Hendrix par le biais de waterboarding, une technique d'interrogatoire par simulation de noyade.

Il convient néanmoins de rappeler que ces théories restent purement spéculatives et qu'aucune preuve concrète n'a été apportée pour les étayer. La cause exacte du décès de Jimi Hendrix demeure toujours sujette à controverse et à débat, et certaines circonstances entourant sa mort restent non élucidées.

On raconte que le responsable de la mort de Jimi Hendrix serait son manager, Mike Jeffery, qu'on pensait avoir des liens avec des gangs criminels. Selon cette rumeur, Mike Jeffery a eu peur que l'artiste change de manager et qu'il révèle ses activités criminelles. Ainsi, il l'aurait fait assassiner afin de le faire taire à jamais. Plus de 50 ans après la mort de la légende du rock, ses fans spéculent toujours sur le fait de savoir s'il s'agissait d'un accident, d'un suicide ou même d'un meurtre.

En 1992, l'affaire a été rouverte sous la pression d'une ex-petite amie, Kathy Etchingham. Mais comme les enquêtes n'ont donné aucun résultat, l'affaire a à nouveau été classée en 1993.

Richey Edwards

Image: Hulton Archive

Richey Edwards était le guitariste du groupe Manic Street Preachers, mais aussi un autre membre du Club des 27. Le 1er février 1995, juste un jour avant de partir aux États-Unis avec son groupe pour promouvoir leur nouvel album, le musicien a disparu. Il a quitté son hôtel à Londres et a été aperçu plusieurs fois au cours des deux semaines suivantes – la première fois, par un fan à Newport et la seconde par un chauffeur de taxi, qui prétend l'avoir conduit à Bristol. Sa voiture a été retrouvée près du pont de Severn, tristement célèbre pour les nombreux suicides dont il a été le théâtre. La découverte de sa voiture et son instabilité mentale – il souffrait de dépression – ont conduit le public à conclure que Edwards s'était suicidé. Bien que son corps n'ait jamais été retrouvé, ses parents l'ont officiellement déclaré décédé en 2008.

Dans les années qui ont suivi, Edwards a été présumément vu à plusieurs reprises. Parfois à Goa, parfois aux îles Canaries. Notons toutefois qu'il y a aussi des gens qui prétendent qu'Elvis ou Tupac sont toujours en vie. Ce qui rend ce cas particulièrement mystérieux, c'est le fait que selon sa sœur, il était fasciné par l'idée de disparaître sans laisser de trace. Des années auparavant, il aurait déjà parlé de simuler sa propre mort.

Brian Jones

Image: getty images

Brian Jones était co-fondateur et guitariste principal du groupe culte britannique The Rolling Stones. Le 2 juillet 1969, également à l'âge de 27 ans, il a été retrouvé mort dans la piscine de sa maison à East Sussex. Dans le média The Guardian, Janet Lawson raconte avoir été invitée avec son ami,Frank Thorogood, chez le célèbre guitariste. Frank Thorogood était entrepreneur et travaillait à l'époque pour Jones afin de rénover sa maison. Les deux amis se sont donc joints le temps d'une soirée à Brian Jones et sa compagne, Anna Wohlin. Ivre, Brian Jones serait alors allé nager dans la piscine et se serait noyé. Tous ont aidé à sortir le guitariste de la piscine et ont essayé de le réanimer, en vain.

Dans son rapport d'autopsie, la cause du décès a été indiquée comme «noyade» avant d'être complétée par «mort accidentelle». Ce n'est qu'au fil des ans que des spéculations sur un potentiel meurtre ont vu le jour. On raconte d'ailleurs que Frank Thorogood, qui aurait été le dernier à voir Jones en vie, aurait été impliqué dans sa mort. Les rumeurs disent qu'il aurait demandé à être mieux payé et leur dispute se serait terminée par la noyade du membre des Rolling Stone dans une cuve. L'entrepreneur aurait ensuite jeté le corps dans la piscine pour que ça ressemble davantage à un accident.

Selon un de ses amis, Frank Thorogood aurait avoué le meurtre sur son lit de mort. Mais malgré la réouverture de l'enquête à trois reprises, la conclusion de la police de Sussex reste la même: Brian Jones se serait noyé accidentellement.

