Comment fonctionne «Row Zero», le système glauque de Rammstein

L'affaire Rammstein n'a pas fini de faire parler. Des dizaines de femmes font état d'un système bien rodé. Voici comment ça marche.

Chantal Stäubli

Shelby Lynn a déclenché une nouvelle vague qui rappelle fortement le début du mouvement #MeToo à Hollywood. L'Irlandaise de 24 ans a porté de graves accusations contre le chanteur principal de Rammstein, Till Lindemann. Depuis, elle fait l'objet d'une haine massive sur la toile. Sa crédibilité est fortement mise en doute, notamment par des fans du groupe qui ont même mis à prix la tête de la jeune femme.

Témoignages et recrutement de jeunes femmes

Le média allemand Der Spiegel, entre autres, fait état d'un supposé «système de groupies». Le magazine s'est entretenu avec plusieurs personnes de l'entourage professionnel proche de Rammstein ainsi qu'avec des femmes qui auraient eu accès aux soirées privées avant et après les concerts dans les coulisses du groupe.

Comment tout a commencé: Fin mai, Shelby Lynn, 24 ans, porte de graves accusations contre le leader de Rammstein, Till Lindemann, sur Twitter. L'Irlandaise y raconte qu'elle pense avoir été droguée lors d'une after-party après un concert en Lituanie. Elle ne se souvient que partiellement des événements de la soirée. Mais elle se souvient entre autres que le chanteur aurait réagi de manière agressive lorsqu'elle aurait refusé d'avoir des relations sexuelles avec lui. Le lendemain, elle s'est réveillée avec des hématomes.

Après avoir été citée à tort à plusieurs reprises, la jeune femme a réaffirmé qu'elle n'a «jamais dit qu'il m'avait violée». Till Lindemann, lui, rejette toutes les accusations.



Les témoignages dessinent un schéma perfide et récurrent: Alena Makeeva, la directrice de casting du groupe de rock, aurait recruté des partenaires sexuelles pour le chanteur principal âgé de 60 ans. La Russe aurait notamment contacté des jeunes femmes sur les réseaux sociaux et les aurait invitées à des concerts dans le «Row Zero», la zone délimitée directement devant la scène. Seule exigence: les femmes devaient s'habiller de la manière la plus provocante possible.

screenshot: spiegel

«Les femmes choisies par Alena Makeeva avaient toujours l'air très jeunes, pas plus de la vingtaine, et correspondaient au type de fille métal ou gothique», a raconté au Spiegel une témoin qui aurait fait partie du cercle proche de Rammstein, sous serment.

Kayla Shyx, youtubeuse, raconte comment les femmes ont été systématiquement sélectionnées pour le chanteur. La jeune femme de 21 ans a été l'une des premières à soutenir publiquement ces accusations. Dans une vidéo de 30 minutes, elle raconte avoir été invitée par Alena Makeeva à une after-party et emmenée dans une arrière-salle.

«On nous y a simplement fait venir pour que Till Lindemann puisse en choisir une» Kayla Shyx

Et de poursuivre:

Tout ce qu'il y avait dans cette pièce, c'était de l'alcool et deux canapés. Et sur ces canapés, il y avait environ huit filles. Certaines d'entre elles avaient l'air très somnolentes.»

Tout comme Shelby Lynn, Kayla Shyx est aujourd'hui la cible d'une haine viscérale sur internet.

D'une after-party à une autre

Les femmes auraient été invitées à ces soirées d'après concert avec la promesse de rencontrer Till Lindemann. Une jeune femme raconte d'ailleurs, toujours au Spiegel, comment l'équipe de l'artiste s'occupait de renvoyer les jeunes femmes d'une vingtaine d'années à l'hôtel, en taxi. Cette dernière se dit avoir été consciente des «composantes sexuelles» de la soirée, mais avoue y être quand même allée.

Lors de la soirée à laquelle elle s'est rendue, elle raconte avoir bu de la vodka, comme tout le monde ce soir-là. C'est seulement ensuite que ses souvenirs sont devenus flous, jusqu'à ce qu'elle se réveille et découvre Lindemann allongé sur elle. «Quand il s'est rendu compte que je m'étais réveillée, il a demandé s'il devait arrêter», cite le journal allemand.



Une autre raconte comment le chanteur lui aurait demandé de passer la nuit avec elle, à deux reprises. Chez elle aussi, les souvenirs sont flous. Il ne lui reste que des flashs de «scènes brutales» de violence sexuelle.



Selon une source proche de Rammstein, Alena Makeeva ne présentait pas seulement les «élues» au chanteur, mais aussi à d'autres membres de l'équipe. Les jeunes femmes étaient amenées de l'after-party à une «after-after-party», au cours de laquelle des relations sexuelles auraient eu lieu.

Entre censure et liberté artistique

Till Lindemann n'est pas seulement chanteur, mais écrit aussi des poésies. Le chanteur est depuis longtemps connu pour ses provocations et ses transgressions. Il a d'ailleurs récemment suscité la critique en écrivant un texte parlant d'un fantasme de viol dans lequel on peut lire:

«J'aime faire l'amour avec toi quand tu rêves. Et c'est exactement comme ça que ça doit se passer (c'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça que ça fait plaisir). Un peu de Rohypnol dans le vin (un peu de Rohypnol dans le verre).»

Le Rohypnol est un somnifère. Les poèmes controversés ont tous été publiés par la maison d'édition Kiepenheuer & Witsch. Celle-ci a d'ailleurs mis fin à leur collaboration après les accusations.

En plus de son activité d'artiste, Lindemann gère une boutique en ligne du nom de «Doctor Dick». La marque se présente avec un logo de pénis et de seringue, et vend entre autres des sextoys, des t-shirts et de la bière.

Procédure d'enquête

Par l'intermédiaire de ses représentants, Till Lindemann a fait savoir que les accusations à son encontre sont «toutes fausses, sans exception». Dans une déclaration publique, le groupe écrit «condamner toute forme d'agression et nous vous demandons de ne pas participer à des préjugés publics de quelque nature que ce soit envers celles et ceux qui ont porté des accusations».

Alena Makeeva, la directrice de casting du groupe, aurait été licenciée.

Image: instagram

Shelby Lynn a été interrogée pendant cinq heures par la police lituanienne, selon ses propres dires. D'après le journal du pays Lietuvos rytas, la police n'a pas ouvert d'enquête contre Till Lindemann, car il n'existe aucune preuve d'infraction. Cette décision doit encore être approuvée par le parquet de Vilnius, lit-on dans un article.

L'Irlandaise a déclaré aux médias allemands Norddeutscher Rundfunk et Süddeutsche Zeitung avoir reçu une injonction de l'avocat de Till Lindemann, mais refuse de se laisser abattre.

«Mettez-moi aux poursuites. Je m'en fiche. Amenez-moi au tribunal. Je n'ai pas peur. Vous avez beaucoup à perdre et beaucoup à cacher. Moi, je n'ai rien à cacher». Elle est convaincue d'avoir été droguée. «Je n'ai jamais ressenti cela de toute ma vie.» Shelby Lynn

Après avoir signalé à la police qu'elle avait été victime d'une administration de substance – soupçonnée d’être de la K.O Tropfen, une drogue assommante – il lui a été demandé de procéder elle-même à un test de dépistage. Les tests se sont révélés négatifs, mais il convient toutefois de rappeler que cette substance n'est plus détectable dans l'urine et dans le sang après douze et six heures environ.

En Allemagne, aucune enquête n'a encore été ouverte, rapporte MRD. Un porte-parole de la police berlinoise a toutefois fait remarquer que même si des enquêtes étaient menées, le public ne serait pas automatiquement informé. Pour obtenir des informations, il faudrait disposer d'un minimum d'éléments de preuve.

Qu'en est-il du concert prévu en Suisse?

Rammstein est actuellement en tournée européenne. Jusqu'à présent, et malgré les protestations, aucun concert n'a été annulé. Samedi et dimanche prochain, le groupe de métal se produira au Wankdorf à Berne. La Jeunesse socialiste a lancé une pétition en collaboration avec Campax pour empêcher ces concerts.



«De telles accusations de violences sexuelles doivent être prises au sérieux! Les organisateurs doivent faire la seule chose à faire et annuler les concerts» Nicola Siegrist, président de la Jeunesse socialiste suisse.

Les organisateurs des deux concerts prévus à Berne n'ont pas l'intention d'annuler les deux dates.

«Gadget ne peut et ne veut pas participer à des condamnations préalables. Nous n'avons pas connaissance d'actes punissables prouvés à l'encontre du groupe ou d'un de ses membres.» Les organisateurs à 20 Minutes.

Une chose est sûre: derrière le groupe se cache une affaire de plusieurs millions. Selon le journal spécialisé américain Pollstar, les douze concerts les plus rentables auraient à eux seuls généré un chiffre d'affaires de plus de cinq millions de dollars américains par concert.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder