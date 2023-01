Dry January: notre sélection des meilleures bières suisses sans alcool

Si vous faites le Dry January, bravo à vous! Mais tenez bon, ce n'est pas le moment de craquer. Voici 5 bières sans alcool qui vous aideront à aller au bout de votre défi. Et en plus, elles sont suisses.

Vous êtes en plein Dry January et vous souffrez? Vous n'avez pas craqué, mais le vendredi soir venu, vos mains tremblent? Si vous aimez la bière et que vous n'avez pas encore testé la bière sans alcool, sachez que c'est une bonne alternative. Il y a une dizaine d'années, seules les grandes marques comme Heineken, Kronenbourg ou encore Feldschlösschen proposaient leur version sans alcool. Et franchement, c'était pas folichon. Ça ressemblait soit à de l'eau aromatisée soit à de la limonade.

Désormais, des marques plus confidentielles (mais quand même en vente dans les supermarchés en Suisse romande) proposent leur potion magique et certaines gammes sont impressionnantes tellement elles se rapprochent d'une bière normale. C'est d'ailleurs ce qu'on cherche dans une bière sans alcool: être bluffé.

NON de Migros

Niveau de bluff: 🍺🍺🍺

Comme le Ice Tea de la Migros, la bière sans alcool de la Migros pourrait bel et bien devenir une boisson iconique (oui, je m'avance un peu, je sais). Déjà le nom m'a séduite parce que, pour une fois, ce n'est pas juste écrit presque médicalement «bière sans alcool». Ce NON passif-agressif a attiré toute mon attention.

Pour la petite histoire, en mars 2022, Migros avait lancé deux bières en bouteille, l'une avec alcool (OUI) et l'autre sans alcool (NON). Les coopérateurs du géant orange avaient voté pour savoir si oui ou non, la Migros devait vendre de l'alcool. Résultat: la Migros ne vend désormais que la NON et elle est délicieuse. D'ailleurs, A Bon Entendeur sur RTS 1 est également de cet avis.

6fr95 le pack de quatre à la Migros.

Diversion de La Nébuleuse

Niveau de bluff: 🍺🍺🍺

Pour ceux qui aiment les bières IPA, la Diversion de la micro-brasserie La Nébuleuse à Renens fait, comme son nom l'indique, diversion. C'est une bière peu houblonnée et très fruitée avec des notes de pamplemousse. L'une de mes préférées.

13fr40 le pack de quatre à la Coop.

Appenzeller IPA

Niveau de bluff:🍺🍺

Cette IPA va plaire à ceux qui aiment l'amertume. Elle a un goût prononcé de houblon et c'est une bière ambrée, la seule de cette sélection.

8fr30 le pack de quatre à la Migros.

Naturaplan Gran Alpin Senza

Niveau de bluff: 🍺🍺🍺

C'est une très bonne bière sans alcool à la fois houblonnée et maltée et en plus, issue de l'agriculture biologique. Les bobos vont être ravis. Elle est fine et légèrement fruitée.

9fr95 le pack de quatre à la Coop.

La Valaisanne sans alcool

Niveau de bluff: 🍺

C'est une bière houblonnée moins gazeuse que ses concurrentes et assez douce et fruitée. C'est peut-être celle de cette sélection qui se rapproche le plus d'une bière classique, mais elle a ce petit truc rafraîchissant et agréable (et je ne dis pas ça pour caresser les Valaisans dans le sens du poil.)

10fr60 le pack de quatre chez Brack.ch.

Bonus: Lola Bier

Niveau de bluff: 🍺🍺🍺

Cette IPA ne fait pas vraiment partie de la liste, car c'est une bière allemande. Mais elle est si bonne qu'elle vaut la peine d'être testée. Si vous aimez la IPA brune, c'est cadeau! L'étiquette est très jolie également et ça compte. Je n'ai aucun problème à dire que je choisis des produits pour leur marketing. Par contre, le prix fait mal au cul.

3fr80 la bière à la Coop

