Alec Baldwin de nouveau inculpé pour avoir tiré sur sa collègue

Les poursuites à son encontre avaient été formellement abandonnées en avril, dans cette affaire aux multiples rebondissements, mais l'accusation avait à l'époque prévenu que le comédien n'était pas pour autant exonéré et restait susceptible d'être à nouveau mis en cause.

L'acteur avait pointé une arme sur Halyna Hutchins, lors d'une répétition sur un plateau de tournage en octobre 2021. Le coup était parti, la tuant et blessant également le réalisateur du film.

Albert M. a 62 ans et a déjà passé plus de la moitié de sa vie en prison. Le prisonnier profite certes du régime de détention le plus souple du pays. Mais de son point de vue, c'est trop peu.

Albert M.* ouvre la porte de sa cellule et fait visiter son royaume. «Attention!», dit-il en désignant la balance au sol. Il se pèse tous les matins. 42 kilos, indique-t-elle. Cet homme de 62 ans mesure 162 centimètres et souffre d'une insuffisance pondérale depuis sa naissance — une naissance prématurée.