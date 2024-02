L'acteur plaide non coupable. Keystone

Alec Baldwin plaide non coupable

L'acteur américain persiste et signe: il est innocent. Alec Baldwin avait tiré et tué la directrice de la photographie sur le film «Rust» et provoqué une grande remise en question à Hollywood.

Poursuivi pour homicide involontaire, Alec Baldwin a formellement plaidé non coupable mercredi devant la justice américaine plus de deux ans après le tir mortel qui a coûté la vie à la directrice de la photographie de son western, «Rust».

L'acteur de 65 ans était attendu devant un tribunal jeudi pour une audience préliminaire, mais sa défense a renoncé à son droit de comparaître. Elle a envoyé un document indiquant qu'il plaide non coupable.

Le comédien, qui risque jusqu'à 18 mois d'emprisonnement, nie avoir appuyé sur la détente. Il a toujours maintenu qu'on lui avait assuré que son arme était inoffensive.

Soupçons d'amateurisme

L'affaire remonte à octobre 2021. Le tournage de Rust avait viré au drame dans un ranch du Nouveau-Mexique (sud-ouest), lorsqu'Alec Baldwin avait pointé une arme censée ne contenir que des balles à blanc. Un projectile bien réel avait tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza.

Le ranch qui plantait le décor du film «Rust». Keystone

Ce fait divers rare avait choqué Hollywood et provoqué des appels à interdire les armes à feu sur les plateaux. Mais il a aussi provoqué des soupçons d'amateurisme autour de cette production à petit budget: certains comédiens d'Hollywood ont ainsi rappelé que la gestion des armes à feu sur un tournage faisait déjà l'objet de règles strictes.

Star de Rust, Alec Baldwin officiait aussi comme producteur sur le film. Mais il n'est poursuivi qu'en tant qu'acteur. Sa défense réclame un procès rapide pour «minimiser les risques de suspicion et de calomnie» à son encontre, dans cette affaire marquée par de multiples rebondissements et faiblesses du côté de l'accusation.

Rebondissements judiciaires

Le parquet avait abandonné les poursuites contre le comédien en avril, en invoquant de «nouveaux éléments» d'enquête. Le Los Angeles Times avait expliqué ce revirement en révélant que le pistolet aurait été modifié avant sa livraison à l'équipe de tournage, augmentant ainsi les chances qu'un tir intempestif se produise.

Mais les procureurs avaient prévenu que l'enquête se poursuivait et que l'acteur n'était pour autant pas exonéré. Il a été de nouveau inculpé mi-janvier après un nouveau rebondissement. Selon le magazine Variety, une nouvelle expertise de l'arme en cause, réalisée cet été, a conclu qu'elle n'avait pu se déclencher que par une pression sur la détente.

Cassée au cours de tests effectués par le FBI lors de l'enquête initiale, cette réplique d'un pistolet d'époque est au centre de toutes les interrogations: toute la question est de savoir si elle a pu se déclencher seule.

Keystone

Plusieurs procédures

L'armurière du film, Hannah Gutierrez-Reed, est également accusée d'homicide involontaire dans cette affaire et son procès doit débuter le 21 février.

Lors de l'enquête initiale, les policiers ont conclu que c'est elle qui avait mis la munition dans l'arme utilisée par Alec Baldwin, au lieu d'une balle factice. L'enquête n'a jamais déterminé comment des munitions réelles avaient pu se retrouver sur le tournage, où seules des balles à blanc sont autorisées.

En mars dernier, le premier assistant-réalisateur du film, Dave Halls, a écopé de six mois de prison avec sursis, après avoir accepté de plaider coupable. Il avait tendu le pistolet au coeur du drame à Baldwin, en lui assurant qu'il n'était pas dangereux.

Le tournage de Rust a depuis repris et été complété dans le Montana, avec le veuf d'Halyna Hutchins, Matthew, en tant que producteur exécutif. Fin 2022, il avait abandonné les poursuites qu'il avait engagées au civil contre Alec Baldwin au terme d'un accord dont le montant n'a pas été divulgué. A l'époque, il avait attribué la mort de sa femme à «un terrible accident». (ats/afp/svp)