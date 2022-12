L'attraction star d'Europa-Park subit une nouvelle panne

Economies d'énergie: un Romand démonte Lausanne Lumières en vidéo

Un jeune Lausannois a partagé une vidéo sur TikTok où il fustige les économies d'énergie demandées à chacun, à l'heure où se déroule le Festival Lausanne Lumières. Sa vidéo, vue des centaines de milliers de fois, a suscité des centaines de commentaires.

«Gros, toute l'année, on est là, on nous casse les couilles avec l'électricité, les énergies, l'économie... Regardez les trucs de guignols qu'on fait à Lausanne! Sincèrement, c'est trop...», s'insurge un certain Antho sur TikTok. Le jeune lausannois est filmé par un ami devant l'une des quatre installations du Festival Lausanne Lumières, à Bel-Air. Sa vidéo, publiée début décembre, a été vue plus de 420'000 fois.