HugoDécrypte débarque sur un média de vieux et c'est pour la bonne cause

HugoDécrypte, le Tiktokeur qui nous parle chaque jour d'actualité, débarquera sur France 2 dès le 28 octobre. La chaîne de télévision française l'a démarché pour présenter un talk-show taillé sur mesure. A n'en point douter, le Youtubeur aux 5 millions d'abonnés en a sous le pied, et voici pourquoi.

La consécration! A seulement 26 ans, le Youtubeur qui décrypte l'actualité pour ses jeunes followers – ils ne sont pas moins de 5,3 millions à le suivre sur TikTok – va avoir sa propre émission télé. C'est sur France 2 que l'on pourra le suivre désormais, au cours d'une émission qui se présente comme un talk-show. Son nom? «L' interview face cachée». Un format déjà produit par celui qui est progressivement devenu un expert en face-à-face au fil de son expérience, de Hugh Jackman à Emmanuel Macron.

L'émission prendra la forme d'un «monstre» hybride entre vieux et nouveaux médias. Elle sera diffusée à un rythme d'«environ une fois par mois», selon un communiqué de France Télévisions. Le show sera diffusé à 13h20 après le journal télévisé, durera 30 minutes, et – révolution – sera codiffusée sur les réseaux de HugoDécrypte. Le premier invité? Le célèbre astronaute Thomas Pesquet.

N'en déplaise aux haters (qui ne manquent jamais à l'appel), un Tiktokeur tel que HugoDécrypte qui intègre l'arène médiatique, c'est une excellente chose. Voici pourquoi.

Il parle d'actu' depuis le berceau

Tous les jours, la chaîne HugoDécrypte nous mâche les plus grosses actu' de la journée. Le vidéaste se donne la peine de faire le tri dans l'information, mais fait également pour son public un gros travail de vulgarisation. Sa mission? «Rendre accessible l'actualité» à sa génération (les 18-30 ans), et surtout, permettre de fédérer «tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans les médias traditionnels».

Hugo Travers de son vrai nom (prononcez le «s» à la fin, signalant ainsi l'origine britannique de son paternel), a bel et bien les épaules pour relever le défi. Diplômé de Science Po, ce natif de Sèvres, en région parisienne, dit avoir grandi dans un milieu «serein, totalement bilingue et assez éduqué», avec des grands-parents instituteurs, une mère dans les ressources humaines, et un père dans le marketing. Déjà petit, son frère le filme en train de présenter un faux JT. En 2012, le lycéen verra une partie de son rêve se réaliser: il crée Radio Londres, un média d'actu' pour ceux de son âge, avec le slogan «Un coup de jeune sur l’info».

Le projet porte déjà l'ADN de sa chaîne YouTube HugoDécrypte, lancée en fin 2015, alors qu'il n'est âgé que de 18 ans. Le projet, aux teintes bien sérieuses, détonne dans sa tranche d'âge, où l'on est plus porté sur le divertissement que sur les sombres rouages de la chose publique.

Il s'est professionnalisé au fil des années

Au départ, tout n'est pas facile pour le jeune loup de l'info: il se souvient de la vulnérabilité qu'il ressent à exposer sa tête à tous les chalands de la Toile. Qu'importe; il s'astreint à une routine définie: ce sera une vidéo par semaine. Sa discipline alliée à une détermination sans faille finissent par payer:

«En troisième année à Sciences Po, il s’offre un tour du monde grâce à LCI, qui lui achète ses reportages au Kenya, en Corée du Sud ou au Canada» Le Monde

Et en 2016, c'est le grand saut: il fait face à Bruno Le Maire pour sa première interview politique.

Ses compétences, affûtées au quotidien devant les yeux de ses abonnés, lui permettent de mener une série d’entretiens de 30-40 minutes lors de la présidentielle de 2022. Mais pas sans un «twist» plus «trending»: chaque candidat est soumis à une roue de la fortune faite d'émojis. Voilà de quoi détonner!

Au fil du temps, une bonne partie du personnel politique sera attrapée dans ses filets, qu'il s'agisse de Marine Le Pen, Eric Zemmour, Nathalie Kosciusko-Morizet, ou encore Benoît Hamon.

Séquence qui fait du bruit, son interview d'Emmanuel Macron début septembre, à l’occasion de la rentrée scolaire, lui permet de faire le tour des sujets liés à l'Education nationale. Durant les échanges, le vingtenaire n'hésite pas à s'aventurer sur des sujets parfois délicats, comme l'abaya.

Pas de quoi intimider le Franco-Britannique, malgré les critiques qui fusent en masse: pour nombre de viewers, les échanges sont jugés trop «consensuels», la bête rhétorique Macron aurait «confisqué» la parole» au jeune Youtubeur, ou encore, ce dernier aurait joué le jeu des puissants. Mais soyons honnêtes: ce sont-là des ornières que même les journalistes les plus aguerris ont bien de la peine à éviter. Au fil de son évolution, Hugo s'est d'ailleurs taillé une ligne de route, et des bornes à ne pas franchir.

«Je ne dîne pas avec les politiques, je ne rencontre pas les candidats pour les convaincre de venir sur ma chaîne YouTube. Je préfère garder une distance. Ils ont conscience de l’intérêt de participer à l’émission, c’est évident, et l’on est conscient de la responsabilité qui nous incombe. On ne peut pas dérouler un tapis rouge, il en va de notre crédibilité.» Hugo via Le Temps

Contrairement aux web-célébrités lambda, le Youtubeur ne délivre que peu d'informations sur sa vie personnelle. Pas plus qu'il ne s'épanche sur son orientation politique:

«Je ne raconte pas ma vie sur les réseaux sociaux, où j’habite ou si j’ai une copine, ça n’intéresse pas les gens et je n’ai pas envie de rentrer là-dedans. J’incarne le média, mais j’incarne surtout une approche particulière de l’actualité. Après, évidemment, les gens spéculent sur qui je vais voter, c’est normal.» Le Temps, o6 avril 2022.

Le style Hugo passe bien, n'en déplaise aux rageux, autant auprès de ses invités que du public, qui apprécie son côté relax, allié à la douce détermination d'un jeune Darius Rochebin.

Ce n'est pas (plus) un simple Youtubeur

HugoDécrypte, ce n'est plus un «simple» youtubeur. Il est devenu une véritable marque de l'information. La preuve? Son compteur d'abonnés et de vues dépassent ceux de certains médias mainstream, et sa croissance est folle: 5,3 millions sur TikTok (contre 1,9 million en mars 2022), 2,9 millions sur Instagram (contre 1,6 il y a un an), plus de 2 millions sur YouTube. Ajoutez au panier la frange d'enthousiastes de son émission «Mashup» sur Twitch (200 000 abonnés). En tout, ce sont près de 700 millions de vues cumulées.

Désormais, l'ado qui se rêvait journaliste est devenu un vrai chef d'entreprise, qui dirige une quinzaine de personnes. Toutes dans la vingtaine – bien que le «boss» se défende de faire du jeunisme! A l'heure actuelle, selon Le Monde, il cumule trois modes de financement : la monétisation des vidéos (les publicités), les dons d’abonnés, et les partenariats avec des médias ou des marques.

Evoquer TikTok a de quoi faire lever les sourcils de nombre de détracteurs des réseaux sociaux. Cependant, les plateformes ne divertissement n'empêchent en rien la création d'un contenu abordant de façon sérieuse des sujets d'actualité. Que les gros titres bariolés ne vous induisent pas en erreur; le jeune Hugo défend à raison une utilisation intelligente des outils numériques. Comme il l'expliquait à l'AFP:

«Même sur TikTok, on peut parler de sujets sérieux et arriver à avoir une audience parce qu'il y a un intérêt des jeunes pour l'actualité, surtout quand on voit l'ampleur des sujets du moment.»

Car les jeunes sont toujours bel et bien intéressés par la politique, même si c'est moins par les urnes qu'ils l'expriment, que par des formes de participation et de mobilisation non-conventionnelles. La GenZ est tout autant touchée par l'actualité que les autres générations, mais leurs émotions ont tendance à se frayer un chemin dans la jungle des réseaux sociaux à coup de hashtags plus puissants que n'importe quel communiqué de presse.

C'est pourquoi, dans un pays où l'abstention des jeunes ne cesse de gagner du terrain, il est profitable que de nouvelles arènes où débattre émergent, comme un pont entre deux cultures de la communication. Hugo incarne cette nouvelle vague. Nombre de responsables politiques ont bien compris qu'il leur était profitable d'attraper cet hameçon pour atteindre une catégorie de la population qui leur échappe toujours.

Il dépoussière les vieux formats

Alors, oui, pour certains, le journalisme n'est pas un métier qui s'apprend sur les réseaux. Il faut avoir trainé son âme (en peine) dans de multiples rédactions, avoir appris l'art de manier la titraille comme on taille un bonzaï. Et surtout, diront les puristes, il faut avoir passé par l'écrit. Mais, comme le dit Hugo, «Pourquoi j’écrirais des articles?». Il a bien conscience que la nouvelle génération boude le papier, et affectionne les codes des Youtubeurs, lesquels tutoient leur public, privilégient des montages saccadés, et des accroches fortes.

Tous ces codes, Hugo a su les faire siens. C'est en mariant une certaine éthique journalistique et les fondamentaux de la culture web que son «genre» a éclos.

D'où le fait que son contenu se multiplie en divers formats adaptés à chaque plateforme. Comme l'explique bien le média Les Echos, l'équipe du jeune vidéaste a bricolé avec succès une stratégie en forme «en forme de poupées gigognes»:

«Sur YouTube, son JT quotidien d'une dizaine de minutes côtoie des formats plus longs. Sur Instagram, de courts post écrits résument l'actualité, tandis que sur TikTok, les vidéos d'une minute font mouche, particulièrement celles dédiées aux candidats à la présidentielle, qui cumulent des centaines de milliers de vues.» source: les échos

Hugo, c'est également un habitué des réactions en live. C'est notamment sur Twitch – la plateforme préférée des gamers – qu'il a fait ses armes, en lançant «Mashup», un format plus long, presque magazine, enrichi de deux chroniqueurs. Il a en outre l'idée de lancer une sorte de «conf de rédac» en direct de son bureau, pour que le public puisse réagir et dire ce qui l’intéresse ou non.

«L’idée, c’est qu’on décide tous ensemble des sujets des prochains jours, c’est plus horizontal» Hugo, relayé par Le Monde

Il doit relever un défi (et il faut l'encourager)

Là où tout le monde attend Hugo au tournant, c'est sur la question du format que prendra «L'interview face cachée»: Hugo Travers arrivera-t-il à proposer quelque chose qui soit à la fois dans l'air du temps, tout en proposant du contenu qui ne soit pas remâché par les grandes chaines? La diffusion sur diverses plateformes digitales va-t-elle réellement apporter un souffle d'air frais à l'émission, aurons-nous droit à davantage d'interactions avec le public?

France Télévisions a d'ores et déjà annoncé dans un communiqué que l'émission sera émaillée de «happenings qui visent à surprendre l’invité et à obtenir des réponses qui sortent des sentiers battus.»

Il existe cependant un risque: que l'expérience «info» des téléspectateurs se noie dans la prolifération de tous ces canaux numériques. Réponse le 23 octobre.

