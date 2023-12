Ce T-Rex sera exposé un an au musée des dinosaures à Zurich

Cyril Koller, PDG de la maison de vente aux enchères Koller, fait un geste à côté de la tête du squelette d'un Tyrannosaurus rex nommé Trinity, lors d'une vente aux enchères de la maison de vente aux enchères Koller à Zurich, en Suisse, le mardi 18 avril 2023. Keystone

Exposé dès janvier 2024 à Zurich, vous pourrez désormais voir «Trinity», le T-Rex vendu aux enchères pour plusieurs millions de francs.

Le squelette composite de tyrannosaure rex baptisé «Trinity» sera exposé pendant un an à partir de la fin du mois de janvier prochain au Musée des dinosaures à Aathal, à Zurich. «Trinity», comme on l'appelle, a été vendu aux enchères pour 4.8 millions de francs en avril à Zurich.

Le musée d'Aathal se réjouit bien évidemment d'être le premier à pouvoir rendre le squelette accessible à un large public, a-t-il indiqué jeudi. «Trinity» a été acquis en avril par la fondation belge Phoebus. Après son séjour à Aathal, le squelette sera transféré à Anvers (Belgique) où il sera exposé dans un centre culturel actuellement en construction.

Le dinosaure mesure 3.9 mètres de haut et 11.6 mètres de long. Le squelette est fait d'un assemblage d'os originaux (50.2 %) issus de trois différents T-Rex retrouvés entre 2008 et 2013 dans les Etats du Montana et du Wyoming, dans le nord-ouest des Etats-Unis, et de reproductions d'os (49.8 %). Trinity a vécu il y a 65 à 67 millions d'années.

