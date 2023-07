Deux pandas géants sont nés en Corée du Sud, voici les images

La mère et le père, baptisés Ai Bao et Le Bao, sont en effet arrivés en Corée du Sud en 2016 en tant que cadeaux officiels du président chinois Xi Jinping . (ats)

Voici le secret pour vous enfiler plus de 76 hot-dogs en 10 minutes

A l'occasion de la fête nationale du 4 juillet, un média américain on ne peut plus sérieux s'est demandé comment battre le record du plus grand nombre de hot-dogs avalés en un minimum de temps. On vous dévoile les astuces de ce sport gargantuesque.

Ah, l'Amérique! Sa grandeur, ses présidents, sa culture... et, surtout, ses concours de hot-dogs. Une tradition absolue de la fête nationale du 4 juillet. Mieux: un sport institutionnalisé aux Etats-Unis, sous l'égide de la Major League Eating.