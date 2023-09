20 bestioles qui portent le nom d'une célébrité

Toutes ces stars ont vu leur nom attribué à des espèces nouvellement découvertes. Le procédé est un hommage à leur renommée mondiale.

Ce cher Harrison Ford s'est récemment plaint du fait que les seuls animaux qui portent son nom sont des créatures vraiment effrayantes et terrifiantes – serpents, araignées et autres. En fait, tu devrais t'estimer heureux, Harrison, car tu es en excellente et illustre compagnie!

En effet, une personne ne peut être considérée comme une véritable star mondiale que lorsqu'elle a donné son nom à un organisme nouvellement découvert. Vous voulez des exemples?

(Et ce n'est qu'une toute petite sélection, croyez-moi).

Tachymenoides harrisonfordi

Image: bbc

Commençons par Harrison Ford, donc. Il a déjà une espèce d'araignée et une espèce de fourmi à son actif. Tachymenoides harrisonfordi, également connu sous le nom de «Harrison Ford's slender snake», est une espèce de serpent endémique au Pérou, décrite pour la première fois en 2023.

Gagadon minimonstrum

Image: AP/AP

Image: wikicommons

Gagadon (littéralement: «dent de gaga») – c'est ainsi qu'a été nommé en 2014 un genre de mammifères biongulés qui vivaient au début de l'éocène (il y a 56 à 33 millions d'années) en Amérique du Nord. Le nom de la sous-espèce minimonstrum fait référence d'une part à sa petite taille et à la présence de cuspides inhabituelles sur ses dents, et d'autre part aux fans de Lady Gaga qui aiment se faire appeler Little Monsters.

Baicalellia daftpunka

Image: Matt Sayles/Invision/AP/Invision

Image: marinespecies.org

Une espèce de ver plat avec une partie du corps qui rappelle la forme du casque du duo électro.

Ptomaphaginus isabellarossellini



Image: keystone

Image: phys.org

Nommé en l'honneur de l'actrice et biologiste Isabella Rossellini, dont les courts métrages sur la reproduction animale ont popularisé les théories sur l'évolution des organes génitaux auprès d'un public plus large.

Harryplax severus

Image: Giphy

Image: wikicommons

La seule espèce de crabe du genre Harryplax, originaire de Guam. Collecté pour la première fois en 1998 et décrit en 2017, le nom du genre vient du collectionneur d'espèces Harry T. Conley ainsi que du personnage littéraire Harry Potter – une allusion à la «capacité inquiétante de Conley à collecter des créatures rares et intéressantes comme par magie». Le nom de la sous-espèce est une allusion à Severus Rogue, également de la série Harry Potter.

Agra katewinsletae et Agra schwarzeneggeri

Image: twitter

Image: Keystone

Ce sont deux espèces de carabidés endémiques du Costa Rica. Mais regardez de plus près leurs membres moyens respectifs. Les membres supérieurs du coléoptère Schwarzenegger sont bien plus grands que ceux du coléoptère Winslet...

Maaradactylus spielbergi

Image: youtube

Image: wikicommons

Une espèce de dinosaures à queue courte, en hommage à Steven Spielberg, réalisateur de Jurassic Park.

Aphonopelma johnnycashi

Image: imago

Image: wikicommons

Espèce de mygale présente en Amérique du Nord, découverte pour la première fois en 2015 à proximité de la prison californienne de Folsom State Prison, raison pour laquelle l'épithète a été choisie en hommage au chanteur de country Johnny Cash et son célèbre album live At Folsom Prison, ainsi que la chanson emblématique Folsom Prison Blues. En outre, Johnny Cash, qui se produisait le plus souvent vêtu de noir, était le «Man In Black», ce qui correspond parfaitement aux tarentules mâles, dont la couleur est principalement noire.

Preseucoela imallshookupis

«My friends say I'm actin' wild as a bug I'm in love I'm all shook up» Elvis presley: «all shook up»

Image: etsy

Image: etsy

Une espèce de guêpes gallicoles, nommée d'après le roi du rock'n'roll. Donc, plus précisément: le nom de genre (Preseucoela) combine le nom de famille d'Elvis Presley avec le suffixe

-eucoela (qui est également utilisé dans d'autres genres apparentés). Le nom de l'espèce est toutefois dérivé du tube «All Shook Up». Cette espèce particulière est connue pour s'attaquer aux chênes ou aux rosiers.

Funkotriplogynium iagobadius

Image: imago

Image: macromite.wordpres

Iago = James, badius = Brown. Et les Triplogyniidae sont une sous-espèce d'acariens prédateurs, dont il existe six espèces de Funkotriplogynia. L'une d'entre elles est particulièrement funky.

Dollyphyton boucotii

Image: Keystone

Image: wikicommons

Un genre de fossiles de l'Ordovicien moyen (Darriwilien – 460 millions d'années) provenant de la French Broad River près du barrage de Douglas dans le Tennessee. Le nom générique rend hommage à Dolly Parton, dont le parc d'attractions Dollywood se trouve à proximité. L'épithète rend hommage au paléontologue Art Boucot.

(Ok, ok, ces fossiles de dollyphyton sont classés parmi les sphaignes et ne sont donc pas des «bêtes», mais des plantes. Oui. Désolé. Mais des êtres vivants. Tout de même).

Avahi de Cleese



Image: imago

Aussi connu sous le nom de lémurien de Cleese, il s'agit d'une espèce de lémurien de la côte ouest de Madagascar. Le nom rend hommage à la légende des Monty Python, John Cleese, qui s'est engagé pour la conservation des lémuriens.

Sylvilagus palustris hefneri

Image: EPA/Las Vegas News Bureau

Ha! Et quelle espèce animale pourrait porter le nom du fondateur de Playboy Magazine, Hugh Hefner? Eh bien, laquelle?

Le lapin – bien sûr! Sylvilagus palustris hefneri, également connu sous le nom de Lower Keys marsh rabbit, est une sous-espèce de lapin de marais des Keys, archipel situé en Floride, du genre des lapins à queue de coton... Ah oui, oui, bien sûr, d'où Playboy et tout le reste. Aujourd'hui, cette sous-espèce est considérée comme menacée (tout comme les playboys vieillissants de la trempe de Hefner).

Agathidium vaderi

Image: AP

Image: wikicommons

Une sous-espèce de la famille des scarabées éponges. On comprend pourquoi il a été nommé d'après Dark Vador, n'est-ce pas?

Yoda purpurata

Image: blastr

Image: youtube

Une espèce de ver de gland, originaire des eaux profondes de l'Atlantique Nord. La forme de nombreux vers de gland rappelle fortement l'organe sexuel masculin humain. Ce n'est pas le cas de Yoda purpurata. Il ressemble à Yoda.

Scaptia Beyonceae

Image: Twitter

Image: wikicommons

Une espèce de taon avec un arrière-train doré très visible: Hmm, de quelle célébrité pourrait-on lui donner le nom? Hmm.

Neopalpa donaldtrumpi

Ici, c'est la coiffure du 45e président des Etats-Unis qui a inspiré l'épithète de cette espèce de papillon de la famille des pyrales. L'entomologiste canadien Vazrick Nazari a choisi cette appellation pour attirer l'attention du grand public sur la nécessité de protéger les biotopes en danger aux Etats-Unis, où vivent encore de nombreuses espèces non répertoriées et menacées (Donald Trump a abrogé diverses lois sur l'environnement et la protection des espèces durant sa présidence).

Image: wikicommons

D'ailleurs, les mites palmistes sont originaires du sud de la Californie et du nord du Mexique - précisément là où Donald Trump était le plus populaire.

Ischnothyreus gigeri

Image: KEYSTONE

Image: novataxa.blogspot

Une espèce d'araignée naine (l'une des plus petites espèces d'araignées au monde; généralement entre 1,25 et 2,25 mm de long), nommée d'après l'artiste et designer d'Alien H. R. Giger.

Aptostichus angelinajolieae

Image: keystone

Image: wikicommons

Egalement connue sous le nom d'Angelina Jolie trapdoor spider, il s'agit d'une espèce d'Euctenizidae, des arthropodes nocturnes qui s'emparent de leurs proies en sautant de leur terrier et en leur injectant du venin. Aha!

Jotus karllagerfeldi

Image: EPA/APA

Image: wikicommons

Il s'agit d'une araignée-web (Araneae) présente en Australie et appartenant à la famille des araignées sauteuses (Salticidae). Les grands yeux noirs de l'araignée rappelleraient les lunettes de soleil de Karl Lagerfeld et la pilosité blanche de son col Kent typique. Les pattes noires de l'araignée rappellent également les gants que portait Lagerfeld.

Autres mentions honorables:

Image: twitter

Comme mentionné précédemment, il ne s'agit que d'une petite sélection. Et diverses personnalités ont également plusieurs créatures qui portent leur nom. Mick Jagger, par exemple, a six espèces différentes qui portent son nom. Et encore six autres qui portent le nom de son groupe, les Rolling Stones. Parmi les autres mentions honorables, on peut citer Conobregma bradpitti (guêpe parasitoïde; d'après Brad Pitt), Actinopus osbournei (une très jolie ombellifère, nommée d'après Ozzy Osbourne), Dendropsophus ozzyi (grenouille brésilienne - également Ozzy), Norasaphus monroeae (espèce de trilobite paléozoïque – on pense automatiquement à Marilyn Monroe, non?), Montypythonoides (c'est vrai – c'est une espèce de python), Kootenichela deppi (espèce d'arthropode éteinte, d'après Johnny Depp), Constrictoanchoratus lemmyi (espèce de serpent boa, d'après le chanteur de Motörhead), Acrogonyleptes cheguevarai (araignée de la jungle brésilienne, d'après le révolutionnaire argentin), Bumba lennoni (une espèce de tarentule particulièrement répugnante – merci, John Lennon!)... et bien d'autres encore.

Image: keystone

Image: wikicommons

Traduit et adapté par Noëline Flippe

