Voici les 25 photos d’animaux les plus belles de l'année

Le Musée d'histoire naturelle de Londres a fait voter les amoureux de la nature pour la meilleure photo d'animaux à l'état sauvage. Voici l'image qui a remporté le concours, ainsi que les 24 autres clichés sélectionnés.

Pour le concours «Wildlife Photographer of the Year», le Musée d'histoire naturelle de Londres a reçu 39 000 photos. Il a ensuite établi une sélection de 25 images, qui ont été soumises au vote. C'est la photo d'un léopard des neiges, prise dans le nord de l'Inde, qui l'a emporté, avec un score record de 60 466 voix. 👇

nhm.ac.uk

L'image de ce grand félin extrêmement rare a été prise à l'aide d'un piège photographique installé par le photographe allemand Sascha Fonseca dans les montagnes du Ladakh, dans le nord de l'Inde.

La photo s'intitule «World of the snow leopard» et elle a une signification particulière: les léopards des neiges figurent en effet sur la liste rouge des espèces menacées. On estime qu'il en reste environ 6500 à l'état sauvage. En raison de son agilité et de son habitat, il est considéré comme l'un des animaux les plus difficiles à photographier dans la nature.

Pour le vote, le musée a établi une liste de 25 images. Les voici.

Deux renards photographiés par Brittany Crossman. www.nhm.ac.uk

Un lion au Kenya, photographié par Marina Cano. nhm.ac.uk

Un ours polaire au Canada, photographié par Martin Gregu. nhm.ac.uk

Un léopard avec une mère singe morte et son petit encore vivant en Zambie, photographiée par Igor Altuna. nhm.ac.uk

Déchets liés à la pandémie aux Pays-Bas, photographiés par Auke-Florian Hiemstra. nhm.ac.uk

Un loup au Royaume-Uni, photographié par Bertie Gregory. nhm.ac.uk

Une mouette au Japon, photographiée par Chloé Bès. nhm.ac.uk

Flamants roses au Mexique, photographiés par Claudio Contreras. nhm.ac.uk

Un gecko au-dessus d'un graffiti de chat en Espagne, photographié par Eduardo Blanco. nhm.ac.uk

Une hyène en Ethiopie, photographiée par Sam Rowley. nhm.ac.uk

Un lièvre en raquettes aux Etats-Unis, photographié par Deena Sveinsson . nhm.ac.uk

Des pêcheurs en République dominicaine tentent de capturer des civelles, photographiés par Eladio Fernandez. nhm.ac.uk

Une grenouille en Equateur, photographiée par Jamie Culebras. nhm.ac.uk

Un chat de montagne mort en Argentine, photographié par Sebastian Kennerknecht. nhm.ac.uk

Des dauphins blancs du Nord aux Etats-Unis, photographiés par Jodi Frediani. nhm.ac.uk

Un chat domestique et un pinson en Pologne, photographiés par Michal Michlewicz. screenshot: nhm.ac.uk

Des singes dorés en Chine, photographiés par Minqiang Lu. nhm.ac.uk

Bœufs musqués en Norvège, photographiés par Miqel Angel Artus Illana. nhm.ac.uk

Renard roux blessé en Angleterre, photographié par Simon Withyman. nhm.ac.uk

Hippocampe pygmée mâle en Indonésie, photographié par Nicholas More. nhm.ac.uk

Deux pintades à crête frisée en Afrique du Sud, photographiées par Richard Flack. nhm.ac.uk

Une guêpe en lutte contre une grande araignée migratrice au Pérou, photographiée par Roberto Garcia-Roa. nhm.ac.uk

Chat doré africain en Ouganda, photographié par Sebastian Kennerknecht. nhm.ac.uk

Un blaireau en Finlande, photographié par Sami Vartiainen. nhm.ac.uk

