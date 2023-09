En Floride, des baigneurs sauvent un requin échoué

Vidéo: watson

Même pas peur: ils sauvent un requin échoué sur une plage

Un requin mako, espèce en voie de disparition, s'était échoué vendredi sur la plage de Pensacola, en Floride. Trois courageux baigneurs lui ont sauvé la vie.

Ce n'est pas le courage qui a manqué à ces baigneurs lorsqu'ils ont sauvé un requin mako adulte le 15 septembre dernier. L'animal s'est échoué sur la plage de Penascola, en Floride.

Une femme nommée Tina Fey a enregistré cette scène dramatique en vidéo, où l'on voit son mari, Josh, et deux autres hommes travaillant de concert pour sauver le requin coincé sur le rivage de Pensacola Beach. Ils ont tout d'abord appelé les responsables de la faune et les sauveteurs qui leur ont répondu qu'ils ne pouvaient rien faire pour le prédateur. C'est alors qu'en bons samaritains, ils ont fait le choix de sauver l'animal en le saisissant par les nageoires afin de ramener le requin dans des eaux plus profondes.

Fey et son mari ont visité Pensacola Beach jeudi pour célébrer leur anniversaire de mariage, a déclaré Tina Fey au média Storyful. Elle se trouvait dans l'eau lorsque son mari a vu le requin et lui a crié de sortir de l'eau. Selon elle, le requin mako a nagé vers le rivage et s'est échoué. L'animal figure sur la liste des requins les plus dangereux pour l'homme à cause de sa puissante mâchoire. Malgré quelques attaques, dont deux fatales, non provoquées, mettant en cause cette espèce, on peut raisonnablement dire que sa réputation de dangerosité pour l'homme est largement surfaite.

Le requin mako ou requin-taupe bleu, est vulnérable à cause de la surpêche. En effet, il est très prisé pour sa chair et ses ailerons. Sa longue période de gestation et sa maturité sexuelle tardive le rendent particulièrement fragile à la surexploitation dont il fait l'objet. Sa population a chuté de 90% dans l’océan Atlantique par rapport aux années 1940 et il a presque disparu de Méditerranée. (sbo)

