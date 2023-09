Ces images d'oiseaux sont folles

Le concours Bird Photographer of the Year récompense chaque année les meilleures photographies d'oiseaux. Le but est de célébrer la beauté et la diversité du monde des oiseaux et de valoriser la photographie.

Chaque année, le Bird Photographer of the Year met en lumière huit catégories principales, trois catégories jeunes et trois catégories spéciales. Les gagnants reçoivent une prime financière ainsi que du matériel photographique.

Voici une sélections des photos gagnantes qui devrait séduire les amateurs de belles images:

Meilleur photographe de l'année 👇 «Grab the Bull by the Horns» a remporté les BPOTY 2023. Image: jack zhi / bird photographer of the year

En immortalisant le plongeon d'un faucon femelle sur un pélican brun, Jack Zhi a su se démarquer des 23 000 autres images reçues et remporter le prix du meilleur photographe de l'année. La photo, prise en Californie, a également remporté la médaille d'or dans la catégorie «comportement des oiseaux».

Meilleur jeune photographe Une grive au clair de lune. Le prix du meilleur jeune photographe a été décerné à l'Allemand Anton Trexler, âgé de 17 ans. Image: anton trexler / bird photographer of the year

Meilleur Portfolio L'image Little Brother of the North montre le macareux moine, une espèce menacée. Image: rachel Bigsby / best photographer of the year

Le prix du meilleur portfolio a été remporté par la Britannique Rachel Bigsby. Son portfolio contient cette photo d'un macareux vivant principalement dans l'Atlantique Nord ainsi que dans l'ouest de l'océan Arctique.

Meilleur portrait L'image Glistening Green montre un tangara à oreilles rouges qui vit dans le nord-ouest de l'Amérique du Sud. Image: nicolas reusens / bird photographer of the year

2e meilleur portrait L'image Parenting Goals montre deux manchots royaux avec leur progéniture. Image: Thomas Vijayan / bird photographer of the year

Bird Behavior L'image Blue-footed Fishing Dive montre un fou à pieds bleus qui vient de remonter à la surface avec un poisson qu'il a attrapé. Image: henley spiers / best photographer of the year

Bird Behavior L'image Brown-hooded Parrot montre deux perroquets à joues grises se disputant. Image: Gianni Maitan / best photographer of the year

Birds in Flight L'image Flying Sword représente un colibri. Elle a été prise en Colombie. Image: Rafael Armada / best photographer of the year

Birds in Flight L'image Forest Elf montre une sittelle torchepot sur les îles Canaries. Image: Mario Cea Sánchez / best photographer of the year

Black and White L'image Fascinating Droplets montre deux canards lapons de manière si détaillée qu'elle semble presque dessinée. Image: Jason Moore / best photographer of the year

Urban Birds L'image A Moment of Prayer montre une chouette sur une statue d'ange en Finlande. Image: Arto Leppänen / best photographer of the year

Urban Birds L'image Dawn at the Farmhouse montre un tarier des prés à Albacete, Espagne. Image: Julian Fernandez Quilez / best photographer of the year

Conservation L'image Eye to Eye a été récompensée dans la catégorie protection des espèces. Elle montre un hibou boobook dans un hôpital vétérinaire à Brighton, Tasmanie, Australie. Image: Michael Eastwell / best photographer of the year

Vous pouvez retrouver toutes les photos gagnantes ici. (ear)