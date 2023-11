Ces pièces de 2 euros valent des milliers de francs

Qui a déjà regardé de près les pièces de son porte-monnaie? Pourtant, un coup d'œil attentif pourrait vous rapporter des milliers d'euros.

Laura Helbig / t-online

Une pièce de deux euros vaut deux euros, non? Pas nécessairement. En effet, certaines peuvent rapporter une petite fortune. Mais il vous faudra avoir un œil de lynx et notamment sur des plateformes de vente comme Ebay, où certains exemplaires sont vendus aux enchères pour 150 000 euros.

Les erreurs de frappe sont particulièrement appréciées des collectionneurs et deviennent donc très recherchées. Les pièces sont normalement triées avant leur mise en circulation pour éviter ces défauts indésirables. Attraper une pièce passée entre les mailles du filet relève alors du coup de chance. Sur les portails de commerce spécialisés, les acheteurs de pièces présentant des erreurs d'impression ou d'écriture se bousculent.

Celles avec un défaut de frappe, appelé «œuf au plat» par les spécialistes, sont considérées comme très rares et donc particulièrement précieuses. Dans ce cas, la partie intérieure de la pièce d'un ou deux euros est décalée, pas tout à fait centrée. Les pièces de un et deux euros peuvent également rapporter gros si elles sont composées d'un seul matériau au lieu de deux. Une cannelure manquante sur le côté peut également avoir de la valeur.

Les commémoratives, une valeur sûre

Mais il n'y a pas que les erreurs de frappe qui permettent parfois de faire une affaire. Les pièces spéciales sont également très cotées. Un classique parmi les pièces commémoratives reste par exemple la pièce avec le bonhomme.

En 2009, on a fêté le dixième anniversaire de l'Union économique et monétaire (la zone euro). C'est à cette occasion qu'a été émise la fameuse pièce de deux euros avec un bonhomme sobrement dessiné avec un trait. Malgré une production conséquente et une absence particulière de valeur, elle est aujourd'hui assez demandée, surtout lorsqu'elle présente une erreur de frappe.

Les pièces de certains pays ont de la valeur

Les pièces de monnaie des tout petits états comme le Vatican, Monaco, Andorre ou Saint-Marin peuvent également avoir une certaine valeur. Comme pour les pièces des autres pays, les défectueuses et les pièces spéciales sont rares et donc plus précieuses.

Par exemple, la version de deux euros monégasque de 2007, frappée à l'occasion du 25e anniversaire de la mort de la princesse Gracia Patricia (Grace Kelly), peut rapporter plusieurs milliers d'euros.

Les collectionneurs qui souhaitent acheter un sou rare doivent toutefois être très attentifs aux offres sur Internet, où des escrocs proposent parfois leurs pièces à des prix exorbitants. Mieux vaut s'adresser à des commerçants spécialisés.

