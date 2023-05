Vidéo: watson

Ce compte anonyme dévoile le salaire des Suisses

UFW Schweiz publie les fiches de paie des Suisses sur ses réseaux sociaux. Toutes les professions y passent et certains montants sont exorbitants.

Son maître mot: la transparence. Depuis le mois de février 2023, UFW Schweiz ne cesse de faire parler de lui. Dans sa description, le compte TikTok suisse alémanique suivi par plus de 12 000 abonnés indique un objectif clair: «dévoiler les salaires» des habitants suisses.

Maçons, conseillers financiers, vendeurs, contremaîtres d'échafaudages: ils sont nombreux à accepter de soumettre anonymement leurs fiches de paie à UFW Schweiz. Lequel les dévoile alors dans des vidéos d'une quinzaine de secondes visionnées par la suite par des milliers d'internautes.

Vulgariser sur des questions financières

Parmi les vidéos les plus populaires, celle d'un livreur de la Poste. On apprend que cet employé âgé de 36 ans avec 20 ans d'expérience justifie d'un salaire d'un peu plus de 5200 francs net. Une révélation d'UFW Schweiz qui a, jusqu'à ce jour, cumulé plus de 815 000 clics. Sont également comptées dans les vidéos les plus commentées:

Le salaire d'un webdesigner âgé de 27 ans: plus de 10 000 francs net.

Le salaire d'un plombier de 23 ans à un taux de 80%: plus de 4800 francs net.

Le salaire d'un conseiller en assurance avec 15 ans d'expérience: plus de 38 000 francs net.

Alors, s'agit-il de réelles fiches de salaire? UFW Schweiz – dont l'identité reste inconnue – n'a pas répondu aux sollicitations de watson pour le confirmer.

Reste qu'au-delà des vidéos traitant des rémunérations, le domaine plus global de l'argent se distingue comme le principal intérêt du compte Tiktok. Ses premières publications mises en ligne dès le mois de mai 2021 sous le pseudo «Money_talk_videos» puis «Yt_moneytalk», visent notamment à vulgariser sur des questions financières telles qu'apprendre aux internautes à gérer leurs économies ou à gagner plus d'argent. (mndl)