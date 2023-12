230 millions à l'Euromillions? Voici 5 gagnants qui ont vrillé

Le tirage de l'EuroMillions, dont le butin n'a pas trouvé preneur mardi, aura lieu ce vendredi. La mise à rafler? 240 millions d'euros. Du côté suisse, le site de la Loterie Romande nous garantit 230 millions de francs. Pour tout vainqueur, comment ne pas péter les plombs? Voici 5 histoires de gagnants qui ont mal tourné (avec à peine quelques millions).

Plus de «Société»

230 millions de francs. Imaginez votre vie si vous gagniez 230 millions de francs. Même après les taxes, vous avez encore de quoi voir venir (la maison, les études de Jonathan, les vacances entre Pink Beach et Monaco, trois trottinettes électriques, tout claquer en crypto... vous aurez de nombreux choix à faire).

Avec cette somme, on peut facilement devenir cinglé. Pour moins que ça, certains gagnants de la loterie ont bel et bien pété un câble. Voici 5 histoires de personnes qui ont tout perdu suite à des dépenses complètement dingues.

Ils dépensent tout et se font expulser

On commence gentiment: en 2000, un couple de Français (Normandie) gagne 1,5 million d'euros. Ce n'est pas énorme, mais quand on gagne moins de 1000 euros par mois comme Martine et Jacques Riez, ce jackpot met du beurre dans les épinards. A l'époque, le couple est respectivement âgé de 36 et 40 ans. Ils sont endettés. Ils se disent que ce jackpot va arranger leurs problèmes. Ils achètent une maison, une voiture, se font plaisir et aident leurs proches financièrement. Huit ans plus tard, la fortune a été dilapidée, leurs amis leur ont tourné le dos et ils ont été expulsés de leur appartement.

Il a tout dépensé en coke et en orgies

Press Association

À 26 ans, en 2002, Michael Carroll remporte 10 millions de livres sterling, une somme énorme pour quelqu'un qui avait de la peine à joindre les deux bouts. Il achète une maison qui devient un lieu de fêtes sexuelles qu'il appelle «orgies à la romaine». Comme le rapporte The Sun, il s'est même vanté d'avoir couché avec 4000 femmes. Champagne, cocaïne et filles ont occupé une grande partie de sa vie. «Une fois par mois, j'organisais ces fêtes, dépensant jusqu'à 50 000 livres», a-t-il déclaré.

Il s'amusait également avec ses amis à faire des tours de voiture en jetant des Big Mac et des nuggets sur les passants. Il a fait plus de 30 comparutions devant les tribunaux dans les années qui ont suivi. En 2005, son comptable l'informe qu'il ne lui reste plus qu'un million de livres. En 2012, Michael est fauché et doit retourner au chômage pendant six mois. Il a travaillé dans une usine de biscuits puis, pendant cinq ans, dans un abattoir qui a par la suite fermé. Michael Carroll a alors décidé de refaire sa vie en Ecosse. Il travaille désormais jusqu'à 12 heures par jour à livrer du charbon et des bûches pour 10 livres de l'heure.

Un ticket gagnant et des drames à répétition

reuters

Andrew Jackson Whittaker ne jouait au loto que lorsque les gains dépassaient les 100 millions de dollars. Cet Américain a gagné le soir de Noël 2002 la somme mirobolante de 315 millions de dollars. Une fois les taxes payées, il a reçu 116.5 millions de dollars. L'homme n'était pas à plaindre, il possédait une entreprise de construction respectable. Mais ce jackpot va entraîner une série de tragédies personnelles.

Dans les années qui ont suivi, celui qui portait des chapeaux de cow-boy s'est séparé de sa femme. Un ami de sa petite-fille toxicomane a été retrouvé mort à son domicile en 2004. Trois mois plus tard, Brandi, sa petite-fille de 17 ans, est décédée d'une overdose. En 2016, sa fille Ginger, la mère de Brandi, est également morte à l'âge de 42 ans. La police n'a jamais donné d'explication officielle, mais la presse a supputé qu'elle avait également fait une overdose. Pour rajouter à son malheur, sa maison a pris feu la même année. Jack Whittaker est décédé en juin 2020 suite à une longue maladie.

Il dépense tout son argent et se suicide

dr

Vous voulez une histoire encore plus glauque? En 1998, Gerald Muswagon a remporté 10 millions de dollars au Canada. Riche du jour au lendemain, il a pris des décisions douteuses. Il a par exemple acheté plusieurs voitures pour lui et ses amis, une maison qui s'est transformée en lieu de fête quotidien dans laquelle étaient consommés drogues et alcool. Un jour, il a acheté huit télés pour ses amis.

La célébrité lui étant montée à la tête, il n'avait manifestement pas les idées claires et a investi une importante somme d'argent dans une entreprise d'exploitation forestière en faillite. Complètement fauché, il a été contraint d'accepter un emploi dans la ferme d'un ami. En 2005, il s'est pendu dans le garage de ses parents.

Sa femme dilapide leur fortune, il l'assassine

dr

Encore une histoire glauque (promis, c'est la dernière). C'est celle d'Ibi Roncaioli. En 1991, elle remporte 5 millions de dollars à la loterie canadienne. Joseph, son mari, gagne 20 000 dollars par mois. On ne peut pas dire qu'ils sont à plaindre.

Mais le couple bat de l'aile. Ils vivent dans la même maison sans vraiment vivre ensemble. Ibi devient dépensière, est capable de claquer 1000 balles en deux jours dans des jeux de hasard, elle boit également beaucoup et a l'alcool mauvais. Au lieu de divorcer (la méthode la plus civilisée et légale pour se séparer) son mari l'empoisonne en lui injectant du poison dans les jambes. Lors de son procès, il a été révélé que sur les 5 millions de dollars gagnés, Ibi a donné 2 millions de dollars à un de ses fils cachés. Joseph sera condamné à 8 ans de prison en 2008.

Bonus-Win: il retourne travailler au McDo

Image: Australscope

Après toutes ces histoires de meurtre, d'expulsion et de misère, on termine cette liste par une histoire mignonne en mode positive attitude (comme Lorie). En 2007, Luke Pittard, alors âgé de 24 ans, travaille au McDonald's. Il gagne environ 1 million de livres au Loto britannique. Avec cet argent, il achète la maison de ses rêves, se marie et fait des vacances de rêve. Mais un an et demi plus tard, Luke réalise que son emploi lui manque. Il est retourné travailler chez McDonald’s pour un peu plus de 6 livres de l’heure. Sa femme, elle, s'occupe des enfants à la maison.

Les 21 pires contrefaçons dans le monde