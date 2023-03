Deux montres suisses ayant appartenues à Paul Newman aux enchères

Le légendaire acteur a été oscarisé en 1986 pour «La Couleur de l'argent», réalisé par Martin Scorcese. Image: sda

La maison de vente aux enchères table sur un million de dollars pour chacune.

L'acteur américain Paul Newman, mort en 2008, était aussi un amateur de belles montres: deux de ses Rolex Daytona seront vendues aux enchères à New York en juin, a annoncé mardi Sotheby's.

Cependant, on sera très loin de l'adjudication record pour une montre-bracelet vendue aux enchères en octobre 2017 par la maison new-yorkaise Phillips: une autre Rolex Daytona ayant aussi appartenu à Paul Newman et partie à l'époque en quelques minutes pour 17,8 millions de dollars (16,3 millions de francs).

L'une des deux montres suisses mises aux enchères le 9 juin par la maison Sotheby's avait été offerte à l'acteur de Hollywood par son épouse d'un demi-siècle, la comédienne américaine Joanne Woodward, lors d'une épreuve des fameuses «24 heures de Daytona», une course automobile d'endurance sur le circuit de Daytona Beach, en Floride:

Estimée entre 500 000 et un million de dollars, le bijou Rolex Daytona au cadran noir et au bracelet en cuir porte l'inscription gravée en majuscules «conduis très lentement», signée «Joanne» ;

; L'autre Rolex «Zenith» Daytona, estimée au même prix, modèle presque identique mais avec un cadran blanc et un bracelet en métal, avait été offerte à Newman pour la victoire de son équipe aux «24 heures de Daytona» en 1995.

«Amour éternel»

L'acteur avait alors 70 ans et fut ainsi le pilote automobile le plus âgé à remporter une course. La maison de vente Sotheby's, qui appartient au magnat français, marocain et israélien Patrick Drahi, avait annoncé fin février des enchères en juin de 300 objets ayant appartenu au couple mythique de Hollywood, Joanne Woodward et Paul Newman.

Ils furent mariés à partir de 1958 et jusqu'à la mort, en 2008 d'un cancer du poumon à l'âge de 83 ans, de l'acteur de légende oscarisé pour «La Couleur de l'argent» de Martin Scorcese (1986). Joanne Woodward, âgée de 93 ans, a elle aussi reçu un Oscar, en 1958, pour «Les Trois visages d'Eve».

La maison Sotheby's s'est dit «fière» de mettre en vente ces deux montres Daytona, dont l'horloger suisse de luxe Rolex célèbre cette année les 60 ans, «des modèles portés par la légende de Hollywood et qui raconte l'amour éternel qu'il partageait avec sa femme Joanne et son immense passion pour la course automobile». (ats/jch)