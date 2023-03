Vidéo: watson

Vous ne devinerez jamais le métier de ce conducteur

Ancien président du Turkménistan, Gurbanguly Berdimuhamedow entretient son culte de la personnalité malgré le fait que ce soit son fils qui dirige désormais le pays. Il aime être et rester un «homme cool».

L'ex-président du Turkménistan ne cesse de faire les gros titres. Sa dernière idée lumineuse: une vidéo de drift depuis le circuit de la capitale Achgabat.

Le Turkménistan est l'un des pays les plus isolés au monde et est également connu comme la «Corée du Nord de l'Asie centrale». C'est l'une des raisons pour lesquelles Berdimuhamedow, aujourd'hui âgé de 65 ans, a réussi à se mettre en scène encore et encore comme un grand héros. Il a régulièrement publié des livres, est passé à la télévision d'État presque sans interruption, s'est mis dans la peau d'un athlète, d'un combattant d'élite et même d'un rappeur.

Dans cette nouvelle vidéo publiée le 7 mars, il montre comment il occupe sa retraite. Quel homme cool! (lzo)

