La pleine lune aura lieu le 29 septembre 2023 en Suisse. Image: E+

Cette pleine lune est la préférée des agriculteurs

Avec l'arrivée de l'automne, des températures plus fraîches se font désormais ressentir. Et cette pleine lune le confirme.

Quand aura lieu la pleine lune de septembre en Suisse?

Le 29 septembre 2023 aura lieu la dixième pleine lune de l'année. Si elle reste visible pendant la nuit, elle n'atteindra son apogée qu'en fin de matinée, selon Alarme météo.

C'est quoi déjà une pleine lune? La pleine lune se produit lorsque la face visible de la Lune, depuis la Terre, apparaît entièrement illuminée par le Soleil. La pleine lune est le contraire de la nouvelle lune.

Que faut-il savoir sur cette pleine lune?

Habituellement appelée «pleine lune des moissons» (ou Harvest Moon en anglais), elle peut néanmoins survenir en octobre en fonction des années. Si tel est le cas, elle remplacerait alors la «pleine lune des chasseurs».

Pourquoi la pleine lune du 29 septembre 2023 est-elle exceptionnelle?

Il s'agit de la pleine lune la plus proche de l'équinoxe d'automne, c'est-à-dire la période de l'année ou la durée du jour et la nuit sont identiques. Le soleil traverse alors l'équateur et change d'hémisphère. Lors de cette pleine lune, le lever de la lune survient juste après le coucher du soleil. C'est d'ailleurs ce qui lui donne cet éclat en début de soirée. Avant l'électricité, la luminosité de la pleine lune des moissons aidait grandement les agriculteurs à réaliser leur récoltes.

Finalement, cette pleine lune annonce l'arrivée des grands froids puisqu'il s'agit de la première pleine lune de l'automne.

Comment observer la pleine lune?

L'arrivée de l'hiver et les journées plus courtes facilitent grandement l'observation de la pleine lune, même si vous habitez en ville. Mais rien ne vaut l'éloignement en campagne pour profiter un maximum du spectacle. Pensez toutefois à vous couvrir!

(sia)