Ces employés de Swissport jouent au basket avec des valises

Une vidéo montrant des bagagistes qui maltraitent des valises choque les internautes. Les images, devenues virales, sont arrivées jusque sous les yeux de leur employeur: Swissport.

Si vous voyagez avec une malle Louis Vuitton ou une valise Rimowa, ne regardez surtout pas cette vidéo, car ces images vont difficilement être soutenables. Cette séquence montre des employés de l'aéroport de Melbourne, en Australie, jeter négligemment des sacs et des valises sur le carrousel à bagages. Sur les images, on voit un des employés hisser un sac au-dessus de sa tête avant de le claquer si fort qu'il rebondit, ce qui semble amuser son collègue. Le même lance ensuite une petite valise à plusieurs mètres dans les airs comme s'il s'agissait d'un ballon de basket. Au moins deux sacs ont été jetés du tapis roulant, disparaissant hors de vue, sans qu'aucun des employés présents ne semble s'en soucier.

Selon le Daily Mail, ces trois bagagistes de l'entreprise Swissport ont été mandatés par Quantas, la principale compagnie aérienne australienne. Suite à la diffusion de cette vidéo, ils ont été limogés. Qantas a déclaré que ce comportement était «inacceptable» tandis qu'un porte-parole de Swissport a ajouté que des mesures immédiates avaient été prises contre les hommes:

«Swissport forme tout le personnel pour gérer les biens des clients avec soin et diligence. Les actions du personnel dans la vidéo semblent avoir enfreint les normes de service. En conséquence, le personnel en question a été démis de ses fonctions dans l'attente d'une enquête urgente.»

Swissport assure que cet incident est un fait isolé. Cet entreprise dont le siège est à Zurich est le fournisseur de services principal au niveau mondial pour les compagnies aériennes et les aéroports. Elle emploie plus de 68 000 travailleurs dans 315 aéroports et 50 pays.

