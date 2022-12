Mais où diable finit votre caca quand vous êtes dans l'avion?

Mais où diable finit votre caca quand vous tirez la chasse dans l'avion?

S'il y a une question que nous nous sommes tous posée, c'est bien celle-ci. Et figurez-vous que nous avons la réponse. Explications!

Et comme souvent, c'est sur TikTok que ce mythe a été démystifié. Grâce au pilote d'avion de ligne Garrett, nous tous savons désormais où finit notre caca lorsque nous utilisons les toilettes dans l'avion (ouf, merci Garret).

Non, le caca ne tombe pas du ciel

Contrairement à la croyance populaire, lorsque vous tirez la chasse des toilettes d'un avion, son contenu ne se déverse pas sur la tête des gens. Mais où va-t-il? Il s'avère qu'en fait, le tout est récupéré par un système de plomberie situé à l'arrière de l'appareil puis stocké dans «des compartiments scellés. L'équipe au sol, une fois arrivé à destination, enlèvera tous les déchets», explique le pilote de ligne sur TikTok.

«Sur un 747 – sur un vol long-courrier – les toilettes peuvent être tirées plus d'un millier de fois, créant plus de 320 gallons de déchets. C'est beaucoup»



(320 gallons, ça fait 1211 litres si jamais)



Alors que certains internautes ont été surpris par cette nouvelle, d'autres ont surtout été stupéfaits d'apprendre que beaucoup pensaient que l'urine et les matières fécales étaient stockées puis vidées et non pas déversées en plein vol. «Attendez, vous croyez vraiment que le pilote déverse tout en plein vol?!», s'est exclamé l'un d'eux.

Nous pouvons donc remercier Garett, pour qui nous aurons une petite pensée lorsque nous utiliserons les toilettes d'un avion lors de notre prochain voyage!

