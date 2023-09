Qu'est-ce qui revient sur toutes ces photos d'EmRata? Image: watson / dr

Cette tendance beauté venue de Chine va vous mettre mal à l'aise

Vous vous êtes déjà dit «mon nombril est quand même pas terrible, faut que je fasse quelque chose»? Non? Bah, ça va venir avec cette tendance trèèès étrange. Bougez pas, on s'occupe de tout.

Vous voulez paraître plus mince sans décoller de votre canapé? Ça marche, j'ai ce qu'il vous faut (mais ça vous coûtera votre âme et quelques années de psychothérapie). On parle d'une tendance beauté plutôt insolite. Voire bizarre. Ou carrément dérangeante, je sais pas comment qualifier ça.

Cette énième tendance qu'on qualifiera d'«étonnante» nous vient de Chine et la bonne nouvelle, c'est qu'aucune chirurgie n'est nécessaire.

Dans l'Empire du Milieu, les personnes qui veulent avoir l'air plus mince se collent un faux... nombril, quelques centimètres au-dessus du vrai. C'est bizarre, je sais, mais vous étiez prévenu.

Comment ça marche ?

Les adeptes de ces faux nombrils se collent ça quelques centimètres au-dessus du vrai et portent un pantalon ou une jupe taille haute pour recouvrir l'original. En ne laissant dépasser que le faux, les jambes semblent plus longues, le tronc plus court, c'est la magie de cette illusion d'optique: on a l’air plus mince, un peu comme un personnage de manga.

Oui, c'est sérieux 👇🏽

Ces autocollants ou tatouages éphémères imperméables auraient un rendu «assez naturel» selon certaines influenceuses chinoises, pour qui il s'agit tout simplement «l'invention de l'année». Il y en a même qui clament désormais préférer cette chose en trompe-l’oeil que leur vrai nombril. Wow.

...

Les fans de cette technique échangent même des astuces: par exemple, on peut coller un pansement sur son vrai nombril, histoire de bien le cacher. Il est vrai qu'avoir un deuxième bri-bril apparent, ça peut faire mauvais genre, surtout vis-à-vis des personnes qui ont la phobie du nombril.

Ça s’appelle l’omphalophobie, si jamais vous voulez briller en société. De rien.

Par ailleurs, il est préférable de bien centrer ce faux nombril, si on veut éviter d'avoir l'air vraiment trèèèès mal foutu(e).

La plateforme chinoise de vente en ligne Pinduoduo assure avoir reçu plus de 4400 commandes rien que cet été. A l'échelle de la Chine, c’est pas grand-chose, vous me direz. Mais bon, n'est-ce pas déjà 4400 faux nombrils de trop?

Pourquoi c'est con

Parce que ces tendances façon «astuces beauté» ne sont que des usines à conneries et à complexes qui servent à vendre des débilités à des gens qui ne savaient pas encore qu'ils avaient un nombril moche. #fuckcapitalisme

Ne tombons pas dans ce piège grossier destiné à nous faire croire qu'on est trop gras, qu'on a des jambes trop courtes, qu'on possède un trop long trop ou que notre nombril est bizarre (c'est de toute façon pas super sexy, un nombril)! BATTONS-NOUS!

Le nombril d'EmRata est chelou et pourtant...

Et pourtant, a-t-elle l'air de s'en soucier? Non. Image: instagram

Bref.

Au cas où cette tendance finit (quand même) par arriver jusque sous nos latitudes, vous voilà prévenu. Si vous voyez des gens se promener avec un nombril beaucoup trop haut, ça ne relève pas forcément un problème médical. C'est peut-être juste un tatouage éphémère bizarre. Ça passera.

