La canicule en Suisse est bien là. Et voici, ci-dessus, un exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans de telles conditions. image: shutterstock

6 astuces pour garder son chez-soi frais en pleine canicule

Il fait (très) chaud chez vous et vous n'avez pas de climatisation? Voici quelques astuces simples pour ne pas fondre intégralement.

Plus de «Société»

Votre appartement ressemble-t-il à un désert? Après cinq minutes passées sur le canapé, vous ne savez plus si vous êtes enduit de crème hydratante ou de colle universelle?

Alors nous vous recommandons cette lecture. La solution? Il s'agit d'aérer. La plupart d'entre vous diront: «Aérer? N'importe quel enfant peut le faire!», mais ce n'est pas vrai. Aérer, c'est comme conduire une voiture: tout le monde pense savoir le faire, mais peu de gens le savent vraiment.

Voici donc six conseils qui feront de vous le Lewis Hamilton de l'aération.

Une question d'humidité

Tout d'abord, l'aération consiste à réguler l'humidité de l'air. Celle-ci est généralement plus élevée en été qu'en hiver, car l'environnement extérieur est également étouffant et chaud.

Si l'humidité de l'air ne peut pas s'échapper, sa concentration augmente de plus en plus. Quiconque a déjà séjourné dans des régions tropicales sait à quel point une forte humidité de l'air peut avoir un impact sur la sensation de chaleur. De plus, le risque de moisissures augmente à l'intérieur.

La condensation sur la fenêtre est un indicateur clair qu'il y a trop d'humidité dans ton appartement. C'est de plus en plus souvent le cas dans les bâtiments modernes, car ils sont très étanches. L'échange d'air est donc réduit.

En été, le taux d'humidité optimal dans un appartement devrait se situer entre 50% et 60%. La salle de bain et la cuisine peuvent atteindre 70%.

Le moyen le plus simple d'y parvenir est d'utiliser un purificateur d'air ou un déshumidificateur. Si on trouve cela trop cher, on peut, bien sûr, aussi simplement aérer et contrôler l'humidité avec un hygromètre. Il est possible d'acheter cet instrument à partir de 10 francs.

Les hygromètres t'indiquent le taux d'humidité de l'air. image: shutterstock

Quand faut-il aérer?

Comme nous l'avons déjà dit: une bonne aération s'apprend. Le plus important est le moment. En été, il faut aérer le matin et le soir, lorsque l'air est encore relativement frais.

S'il fait déjà 27 degrés dehors, aérer ne sert plus à grand-chose. Au contraire, c'est contre-productif. Les fenêtres devraient donc rester fermées pendant la journée. Si l'on n'a pas de plantes, on peut aussi tirer les rideaux ou fermer les volets.

Exception: aérer brièvement par à-coups après avoir cuisiné ou pris une douche, afin que l'humidité puisse s'échapper. Si l'on n'a pas de fenêtre dans la salle de bain, il faut au moins laisser la porte ouverte pour aérer. Il est également possible d'essuyer l'humidité résiduelle avec un chiffon.

Combien de temps faut-il aérer?

En hiver, l'aération est courte, en été, elle peut être un peu plus longue. 20 minutes le matin et 20 minutes le soir permettent un bon renouvellement de l'air.

Mais il ne faut pas exagérer: il ne faut pas aérer pendant des heures, même en été.

Éviter les fenêtres basculées (impostes)!

N'utilisez surtout pas les fenêtres basculées ou impostes! Les mots magiques sont: aération transversale. Il s'agit d'ouvrir simultanément et complètement les fenêtres opposées. Il se crée un courant d'air qui permet à l'air ambiant et à l'air extérieur de s'échanger le plus rapidement possible.

Exception: si l'humidité de l'air est déjà particulièrement élevée dans la pièce (par exemple après avoir pris une douche ou cuisiné), il ne faut pas aérer en transversal. L'humidité de l'air se répartirait dans tout l'appartement. Dans ce cas, il est recommandé de fermer la porte de la pièce dont la fenêtre est ouverte.

Plus de conseils

Outre les principes de base, il existe encore d'autres astuces pour en finir avec les pièces étouffantes. Nombre d'entre eux ont sans doute déjà été entendus par votre grand-mère.

Des linges humides placés devant les fenêtres et les portes extraient la chaleur de l'air et refroidissent l'environnement. Les ventilateurs renforcent cet effet. Fais toutefois attention à l'affichage de ton hygromètre.

Les ventilateurs renforcent cet effet. Fais toutefois attention à l'affichage de ton hygromètre. En revanche, étendre du linge chaud et humide dans l'appartement n'est pas une bonne idée. Si possible, suspends-le à l'extérieur ou dans la cave ou utilise un sèche-linge.

Si possible, suspends-le à l'extérieur ou dans la cave ou utilise un sèche-linge. Les appareils électriques dont on n'a pas besoin devraient être éteints. En effet, ils dégagent beaucoup de chaleur, même lorsqu'ils sont en mode veille!

Conseil bonus pour les personnes qui vivent sous les toits

Trouvez un autre appartement.

(dfr)

Traduit de l'allemand par Nicolas Varin