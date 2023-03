Pour trouver la ville qui fume le plus de joints, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies a relevé des échantillons d'eaux usées dans 104 villes européennes. Image: Shutterstock

Cette ville romande surpasse Amsterdam en termes de fumette

Dans aucune autre ville d'Europe, les habitants n'ont autant fumé de cannabis en 2022, a révélé une étude ce dimanche.

Amsterdam, traditionnelle a capitale de la fumette a perdu son titre. Selon une étude de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies relayée dimanche par le SonntagsBlick: en 2022, «aucune autre ville européenne» n'a autant fumé de joints que Genève.

La Cité de Calvin est suivie par trois autres régions suisses. Les chercheurs ont classé Zurich et Bâle en 5e et 6e positions des villes d'Europe où l'on trouve le plus d'adeptes de la Marijuana. Berne a, quant à elle, arrive à la onzième position.

Près de 750 000 joints chaque jour

Pour parvenir à ces conclusions, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies a relevé des échantillons d'eaux usées dans 104 villes européennes. Ces derniers ont ensuite été analysés pour y détecter des résidus de drogue.

D'après le SonntagsBlick qui se base sur une étude de l'Université de Genève, «environ 750 000 joints» sont fumés quotidiennement dans le pays. (mndl)